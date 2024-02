Motorola RAZR 40 Ultra, a questo prezzo è un affare: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartphone pieghevole di Motorola è in offerta con uno sconto del 34% e risparmi più di 400 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Quando si avvicina la fine del mese, su Amazon appaiono offerte lampo a cui è difficile dire di no. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi con il Motorola RAZR 40 Ultra, ultimo smartphone pieghevole lanciato dall’azienda statunitense. Un telefono iconico per tantissimi motivi differenti, a partire dal design che richiama quello del Motorola RAZR dei primi anni del nuovo millennio fino ad arrivare allo schermo pieghevole. Il design a conchiglia lo rende anche pratico da tenere in tasca e con dimensioni tutto sommate contenute. Il nuovo Motorola RAZR 40 Ultra porta con sé anche molto novità dal punto di vista tecnico, con uno schermo esterno che rende più immersivo e funzionale l’utilizzo quotidiano.

Come dicevamo, oggi il Motorola RAZR 40 Ultra è protagonista di un’offerta top su Amazon. Lo trovi con uno sconto del 34% che fa risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. E non solo. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una doppia promo da non farsi sfuggire per uno dei migliori smartphone pieghevoli presenti sul mercato.

Motorola RAZR 40 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta del giorno se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma e unico nel suo genere. Il Motorola RAZR 40 Ultra è in offerta con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 792,05 euro, il punto più basso fatto registrare in quest’ultimo periodo. Per diminuire l’esborso iniziale, puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate da 66,01 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon che attivi con un semplice click nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

Se vuoi uno smartphone pieghevole, ma vuoi spendere un po’ di meno, non ti devi preoccupare. Questa settimana trovi in offerta anche il Motorola RAZR 40. Stesso design, ma caratteristiche tecniche leggermente inferiori. Lo trovi in promo a un prezzo di 598,13 euro con uno sconto sempre del 34%. E anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare la spesa in dodici rate a tasso zero.

Motorola RAZR 40 Ultra: la scheda tecnica

Non solo design iconico e schermo pieghevole, il Motorola RAZR 40 Ultra offre anche molto di più. È in tutto e per tutto uno smartphone top di gamma con componenti di ultima generazione. Per capirlo basta poco: processore Snapdragon 8+ Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo schermo fa la differenza, anche rispetto ad altri dispositivo pieghevoli con lo stesso design: una volta completamente aperto il Motorola RAZR 40 Ultra mostra un display OLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD e resfresh rate fino a 165 Hz. Una vera goduria per gli occhi. Esternamente è presente un secondo display da 3,6 pollici con cui puoi scattare foto, registrare video e accedere velocemente a tutte le app più utilizzate.

A proposito di foto e video. Esternamente è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 12 megapixel e a supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel. Due sensori versatili e che ti permettono di scattare ottime foto. La fotocamera interna, invece, è da ben 32 megapixel per selfie con la massima qualità. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che migliora istantaneamente le tue foto.

Per chiudere una batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica abbastanza rapidamente.

