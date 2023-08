Friggitrice ad aria Moulinex, offerta shock: oggi costa meno della metà

Fonte foto: Moulinex

Anche in pieno agosto, uno degli elettrodomestici più ricercati su Amazon resta la friggitrice ad aria. Se siete in vacanza nella casa al mare o avete affittato un’abitazione per un paio di settimane, la friggitrice ad aria vi permette di preparare tantissimi piatti velocemente e anche in modo sano. Una delle peculiarità di questo elettrodomestico, infatti, è quello di cucinare patatine, carne, verdure, utilizzando pochissimo olio. Sul mercato oramai si trovano tantissimi modelli e tutti con caratteristiche e funzionalità uniche. Scegliere quello che meglio si adatta alle tue necessità non è semplice e in molti casi la decisione la si prende anche in base al prezzo. Come nel caso della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact Precision che troviamo oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 53% che fa crollare al prezzo. La paghi meno di metà prezzo e fai un super affare, come dimostrano le tantissime recensioni positive presenti sul sito di e-commerce.

Come si può intuire dal nome, si tratta di una friggitrice dalle dimensioni piuttosto contenute e pensata per al massimo 2-3 persone. Dimensioni piccole che la rendono perfetta anche da portare in vacanza: la carichi in auto e non occupa troppo spazio. Questo elettrodomestico per la cucina offre tutto quello che ti serve: diverse modalità di cottura, una buona potenza ed è facile da pulire. Insomma, un acquisto super consigliato anche in estate.

Moulinex Easy Fry Compact Precision

Moulinex Easy Fry Compact Precision: funzionalità e caratteristiche

Le dimensioni ultracompatte non devono trarre in inganno: la friggitrice ad aria Moulinex offre tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da diverse modalità di cottura. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio le diverse caratteristiche.

Grazie alla tecnologia Air Pulse fornisce un flusso d’aria ciclonico che permette di cuocere qualsiasi cibo in poco tempo. Infatti, la friggitrice ad aria non è altro che un forno ventilato compatto e ad alte prestazioni. Grazie a questa particolare tecnologia non è necessario utilizzare olio per cucinare: puoi cuocere delle patatine surgelate in modo salutare e con pochissimi grassi. Come anticipato, le modalità di cottura sono in totale sei e ti permettono di sbizzarrirti con tantissime pietanze differenti: Patatine fritte, Grill, Snack, Pollo, Pesce e Torte. Oltre a "friggere", puoi anche arrostire o grigliare carne e verdure. Un elettrodomestico molto versatile e che non ti deluderà.

Nella parte superiore è presente una comoda console dei comandi con cui scegliere velocemente il programma di cottura, la temperatura e puoi anche impostare un timer di mezzora. La friggitrice è anche facile da pulire: tutti i componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie.

Moulinex Easy Fry Compact Precision in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super prezzo per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact Precision. Oggi la troviamo su Amazon a un prezzo di 61€, con uno sconto del 53% che ce la fa pagare meno della metà. Costa veramente poco e assicura un rapporto qualità-prezzo eccezionale. La friggitrice ad aria è già disponibile e la consegna avviene in pochissimi giorni. Approfittane immediatamente, la promo potrebbe durare pochissimo.

