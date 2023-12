Amazon, questa è la friggitrice ad aria da comprare subito: costa pochissimo

Fonte foto: Moulinex

Uno degli elettrodomestici più ricercati in questi ultimi giorni prima di Natale è sicuramente la friggitrice ad aria. Da oramai qualche anno gli italiani e le italiane non ne possono più fare a meno: è diventata la regina della cucina e la si utilizza per cucinare praticamente qualsiasi cibo. Infatti, a tutti gli effetti è una sorta di forno elettrico super compatto che permette di cucinare tantissimi piatti differenti in pochissimo tempo: dalla cotoletta panata, fino ai dolci e anche la pizza. Ma non solo, puoi anche grigliare carne e verdure. Tutte funzionalità che trovi anche in questa friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill, modello con ben otto programmi per cucinare qualsiasi tipologia di cibo.

Oggi parliamo di questa friggitrice ad aria per un motivo molto semplice: l’offerta imperdibile disponibile su Amazon. La trovi al minimo storico e con uno sconto che non si era mai visto prima. Il merito è del doppio sconto: oltre a quello del 47% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. In totale lo sconto è del 60% e la paghi pochissimo. Un affare imperdibile in vista del Natale: acquistandola oggi la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Approfittane subito.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill: prezzo, sconto e offerta Amazon

Una promo da cogliere al volo e che potrebbe terminare prestissimo. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill è in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 65,49€ con uno sconto totale del 60%. Il prezzo si compone di un doppio sconto: oltre a quello del 47% presente in pagina, puoi approfittare di un coupon sconto del valore di 20 euro. I coupon sono limitati e la promo potrebbe terminare in pochissimo tempo, quindi bisogna essere velocissimi nell’approfittarne. E non è tutto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. La ricevi, quindi, prima di Natale.

Inoltre, come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi decidere di acquistarla oggi e di regalarla per Natale senza avere il timore di non poterla rimandare indietro.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill: le caratteristiche e le funzionalità

Dimensioni compatte, ottime caratteristiche tecniche e i programmi di cucina perfetti per cuocere in pochissimo tempo tanti piatti differenti. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill è quello di cui hai bisogno nella tua cucina in questo Natale 2023. Si tratta di una friggitrice ad aria dalle dimensioni generose e che permette di cucinare cibo fino a 6 persone contemporaneamente. Essendo compatta, cuoce in meno tempo rispetto a un classico forno elettrico, risparmiando elettricità e utilizzando anche meno olio, per pasti più salutari e meno grassi.

Con la friggitrice ad aria Moulinex puoi veramente fare di tutto, grazie alle otto modalità di cucina disponibili: Frittura ad aria, Arrosto, Grill, Cottura al forno, Gratinatura, Disidratazione,Riscaldamento e Scongelamento. Così come sono otto i programmi automatici disponibili: Frittura ad aria, Arrosto, Grill, Cottura al forno, Gratinatura, Disidratazione,Riscaldamento e Scongelamento. Puoi scegliere quello che più si adatta alle tue necessità tramite la comoda console touch presente sulla parte frontale della friggitrice. Ha anche la funzione timer e puoi impostare la temperatura che preferisci tramite il pannello di controllo.

La pulizia è facile e veloce: tutte le parti amovibili possono essere lavate in lavastoviglie. Con l’app Moulinex puoi scoprire più di 120 ricette facili e sfiziose.

