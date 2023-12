Moulinex, questa è la friggitrice ad aria da comprare a Natale: offerta shock

Fonte foto: Moulinex

La friggitrice ad aria è la regina degli elettrodomestici per la cucina degli ultimi due-tre anni. In poco tempo ha conquistato il "cuore" di tantissimi italiani e italiane ed è diventato l’elettrodomestico prediletto per cucinare dei pranzi e delle cene velocemente. Il segreto del suo successo è esattamente questo: facile da utilizzare e molto versatile, permettendo di cucinare praticamente qualsiasi cosa. Il nome potrebbe trare in inganno, ma la friggitrice ad aria in realtà è un forno elettrico compatto, con cui puoi cuocere un cotoletta panata, grigliare delle verdure oppure preparare dei dolci.

Come la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Over & Grill che trovi oggi in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale. Il merito è dell’offerta natalizia che permette di risparmiare quasi 100 euro su quello consigliato. Un super prezzo per una friggitrice ad aria con pochi eguali e che ti permette di cucinare tutto quello che vuoi e in poco tempo. La promo potrebbe scadere molto presto, quindi devi approfittarne subito.

Moulinex Easy Fry Over & Grill: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un’offerta così è da cogliere al volo. Oggi trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Over & Grill in promo speciale a un prezzo di 137,99 euro, grazie allo sconto del 40%. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che puoi trovare in questo momento sul web per una friggitrice ad aria con queste caratteristiche. Il risparmio è di quasi 100 euro e hai la possibilità anche di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente in pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni.

Hai anche tutto il tempo per effettuare il reso gratuito, il periodo è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di acquistarla oggi e di regalarla a Natale senza nessun rischio.

Moulinex Easy Fry Over & Grill: la scheda tecnica

Una friggitrice ad aria che non ti deluderà. Moulinex Easy Fry Over & Grill è l’elettrodomestico per la cucina di cui non potrai più fare a meno. Il motivo è semplice: offre talmente tante funzionalità e modalità di cottura che ti permette di sostituire i vari dispositivi sparsi per la cucina. Mette a disposizione ben nove funzioni: frittura ad aria, arrosto, grill, cottura al forno, gratinatura, disidratazione, tostatura, rosticceria e riscaldamento. Puoi preparare un pranzo o una cena in meno di quindici minuti e soddisfare le richieste di ogni componente della tua famiglia. Infatti, ha dimensioni generose e puoi cucinare cibo fino a sei persone.

La friggitrice ad aria Moulinex è dotata anche di tecnologie all’avanguardia. La tecnologia Extra Crisp, ad esempio, assicura risultati croccanti e dorati in pochissimo tempo e senza utilizzare olio extra. In questo modo il cibo è anche più sano. La tecnologia Grill, invece, permette di rosolare e grigliare carne e verdura. Hai anche la possibilità di cucinare più cibi contemporaneamente grazie alla presenza di ben tre vassoi. Per chi non vuole perdere troppo tempo nella scelta della modalità di cottura, hai a disposizione otto programmi automatici: patatine fritte, pollo, carne, pesce, pizza, torte, disidratazione e grill. Tutto può essere gestito facilmente tramite il display touch presente nella console di comando.

Nella confezione hai anche sette accessori: 2 griglie a rete, cestello per patatine fritte, vaschetta, girarrosto, griglia in alluminio pressofuso e manico per griglia rimovibile.