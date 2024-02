Moulinex, il prezzo crolla per il robot da cucina: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Gli elettrodomestici per la casa sono tra i più acquistati e ricercati sul sito di e-commerce. E non potrebbe essere altrimenti. Con l’esplosione dei programmi di cucina e con la passione smodata degli italiani e delle italiane per il mangiare bene, avere degli strumenti che ti aiutano a preparare velocemente tanti piatti differenti è fondamentale. Per questo motivo, i robot da cucina e le planetaria stanno avendo tantissimo successo. Oggi è proprio di una planetaria che ti cogliamo parlare, più precisamente della Moulinex Masterchef Grande. Il motivo è molto semplice: grazie all’offerta Amazon il prezzo è letteralmente crollato. Il robot da cucina è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: oltre a quello fisso del 48% trovi un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro. Lo sconto totale è del 60%.

Questa planetaria Moulinex ha veramente pochi eguali sul mercato e ti può "salvare" la vita in tantissime occasioni differenti. Non sai cosa preparare la sera? Grazie al robot da cucina e a tutti gli accessori presenti nella confezione, puoi realizzare in pochissimi minuti i preparati per tantissimi cibi differenti. Utile, facile da utilizzare e perfetto per la tua cucina. Come tutte le promo con coupon, potrebbe terminare molto presto, quindi ti consigliamo di approfittarne subito.

Moulinex Masterchef Grande Planetaria in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte di questo inizio di settimana. Il robot da cucina Moulinex Masterchef Grande Planetaria oggi è disponibile in offerta con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. L’offerta si compone di uno sconto fisso del 48% a cui applicare un coupon sconto di ben 100 euro. Il prezzo finale è di 299 euro, con uno sconto totale del 60% e un risparmio di quasi 500 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La planetaria è già disponibile per essere inviata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

Moulinex Masterchef Grande Planetaria: le caratteristiche

Diamo un rapido sguardo alle caratteristiche tecniche dell’impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Grande. Partiamo dal motore potente da 1500 W che ti consentirà di preparare ciò che vuoi senza ostacoli e con tutti i tipi di ingredienti. Qualche esempio? Potrai preparare pane, pizza e tutti i dolci che desideri. Dotata di ampio recipiente da 6,7 litri che consente di preparare fino a 2,6 kg di composti per dolci e 2,2 kg di impasti per pane.

Come tutte le planetarie, anche questo modello della Moulinex effettua un doppio movimento, ruotando in direzioni opposte, assicurando risultati rapidi ed omogenei. Alla base del suo eccellente funzionamento troviamo il gancio impastatore in metallo pressofuso, pensato proprio per un utilizzo intensivo. Puoi aggiungere altri due eccellenti utensili: lo sbattitore e la frusta, presenti nella confezione.

