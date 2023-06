Mrs Maisel: come finisce la serie

La fantastica signora Maisel, in lingua originale The Marvelous Mrs Maisel, si è da poco concluso definitivamente. La quinta e ultima stagione appena uscita su Prime Video ha infatti messo un punto alla storia della comica Midge Maisel, interpretata da Rachel Brosnahan. La serie è una delle più apprezzate degli ultimi anni: fino a oggi è stata premiata con venti Emmy e tre Golden Globe. Come finisce, dunque, La fantastica signora Maisel? E cosa si dice del finale?

Il finale di La fantastica signora Maisel (spoiler)

Come si scopre già nel corso della serie, che gioca sapientemente con i flashforward e i flashback, Midge Maisel diventerà una comica di enorme successo: farà tournée mondiali, sarà un’icona venerata e intervistata, avrà molti amori e matrimoni e un rapporto sempre abbastanza distaccato con i figli. Inoltre, a un certo punto della sua vita litigherà con la manager e amica Susie (interpretata da Alex Borstein), con la quale si ricongiungerà solo dopo anni di distanza.

Nel presente della quinta stagione, invece, Midge lavora al The Gordon Ford Show come autrice. Grazie a Susie, le viene infine concessa la possibilità (prima a lungo negata) di esibirsi come comica nel programma: è l’occasione di mostrare al mondo il suo talento e il suo trampolino di lancio definitivo. Nel 2005 Midge continua a lavorare e ha alle spalle una carriera ricca di successi. Vive da sola a New York e trascorre le serate al telefono con Susie, che nel frattempo è diventata a sua volta una manager famosa, capace e stimatissima.

Per Rachel Brosnahan, la serie «finisce con lei [Midge, ndr] che non si scusa per la sua ambizione e incoraggia altre persone a trovare il coraggio di creare la propria vita come ha fatto lei». «Il punto cruciale dell’intera quinta stagione riguarda il rapporto tra Midge e Susie», ha spiegato invece Amy Sherman-Palladino in un’intervista. «Se Susie non avesse incontrato Midge, probabilmente starebbe ancora spazzando i pavimenti al Gaslight. Non avrebbe trovato la via d’uscita. Si era chiusa alle possibilità della vita (…) Midge ha riaperto quella porta. La storia di Midge e Susie è quella di due persone unite dall’ambizione, da un sogno, dalle circostanze. Non avrebbero mai ottenuto quello che hanno ottenuto senza la presenza dell’altra».

Mrs Maisel: è un lieto fine oppure no?

Come hanno notato alcuni, nel finale Midge ha effettivamente realizzato il suo sogno: è una comica famosissima, tutti riconoscono finalmente il suo talento. Ma è anche sola. Possiamo parlare quindi di lieto fine? Ne è valsa la pena? Amy Sherman-Palladino, commentando il finale, ha notato che ogni decisione nella vita ha le sue conseguenze: «Sta ad altre persone stabilire se ne è valsa la pena o meno. Se ci rivolgessimo a Midge e le chiedessimo "Ne è valsa la pena?", credo che direbbe sì».

Anche Rachel Brosnahan, quando le è stato chiesto se secondo lei per Maisel ne è valsa la pena, ha risposto: «[Midge] è orgogliosa di aver fatto esattamente quello che si era prefissata di fare (…) È orgogliosa di essersi diretta in una direzione completamente diversa, che non sapeva fosse possibile, di avere trovato un partner e l’amore della sua vita in molti modi, sia in Susie sia nel cabaret. È orgogliosa e soddisfatta. È felice? Non lo so».