Fonte foto: MSI

MSI, azienda di riferimento per il gaming su PC grazie a una gamma di notebook particolarmente ricca, segue il nuovo trend delle console portatili con il lancio della nuova MSI Claw, già presentata in anteprima in occasione del CES 2024 di Las Vegas e ora pronta a conquistare il suo spazio in Italia. La console arriva sul mercato con un comparto tecnico di prim’ordine, in cui spicca il nuovo processore della gamma Intel Core Ultra. La MSI Claw andrà a sfidare l’ASUS Rog Ally, dotata di CPU AMD Ryzen Z1 e disponibile in Italia dalla scorso anno.

MSI Claw: caratteristiche tecniche

La MSI Claw è dotata di un display touch da 7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate fino a 120 Hz. Il processore scelto da MSI per la sua console è il nuovo Intel Core Ultra 7 155H, già utilizzato da diversi notebook di fascia alta.

Questo processore è dotato di 16 core, con 6 core Performance, 8 core Efficient e 2 core Low Poewer Efficient, con GPU integrata Intel Arc e possibilità di sfruttare la tecnologia di upscaling Intel XeSS per ottenere un frame rate più elevato. C’è anche una NPU per la gestione delle funzionalità AI.

La console è dotata di una batteria da 53 Wh (che consente sessioni di gaming fino a 2 ore di durata) e di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna con SSD PCIe Gen 4×4 M.2 (c’è anche una versione con 32 GB di RAM e 1 TB di storage, la cui commercializzazione, per ora, non è prevista in Italia).

Per quanti riguarda la connettività, c’è la possibilità di sfruttare il Wi-Fi 7 Intel Killer e il Bluetooth 5.4. Il sistema operativo è Windows 11 arricchito dal software di MSI, come MSI Center M e MSI APP Player, che consente di utilizzare sia i giochi Android che i giochi Windows.

La dotazione di porte include una USB-C Thunderbolt 4 e uno slot per schede microSD. C’è anche un sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda il gaming, la console ha un design simile a quelli dei prodotti concorrenti, con le due levette, una per lato, e i quattro tasti ABXY posizionati nella parte in alto a destra.

Nella parte posteriore sono posizionati due tasti Macro. Sulla sinistra c’è la croce direzionale mentre nella parte alta sono posizionati i grilletti, oltre a un’ampia presa d’aria necessaria per tenere sotto controllo le temperature durante le sessioni di gioco. Da notare anche il sistema di illuminazione RGB Mystic Light per i tasti e le levette. Il comparto audio include due speaker da 2 W e la certificazione Hi-Res Audio.

MSI Claw: prezzo e disponibilità

La nuova MSI Claw sta arrivando in Italia. La fase di prevendita, infatti, prenderà il via ufficialmente il prossimo 14 marzo 2024. La disponibilità è prevista da inizio aprile.

La console portatile di MSI sarà commercializzata nel nostro Paese con un prezzo di 899 euro. Inizialmente, MSI Claw sarà venduta in esclusiva da MediaWorld, sia online che nei negozi fisici, con una custodia inclusa. Terminata la fase di esclusiva (al momento, però, non è chiaro quanto durerà) la console sarà venduta anche da altri rivenditori.