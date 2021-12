Natale su Netflix: serie e film perfetti per bambini e famiglie

A Natale un bel film o una puntata di una serie tv mette tutti d’accordo: è il modo migliore per trascorrere la giornata di festa rilassandosi e divertendosi. Se in casa ci sono anche dei bambini, però, è importante scegliere titoli adatti ai più piccoli.

Netflix, quando si tratta di intrattenimento per famiglie e bambini, offre una lunga serie di proposte adatte a qualunque esigenza: ci sono film, serie tv e anche cartoni animati. Per trovarli più facilmente nello sterminato catalogo della piattaforma di streaming, tra l’altro, è possibile impostare il Filtro Famiglia, che seleziona in automatico i contenuti adatti ai più piccoli. In questo modo possono essere i bambini stessi a scorrere i titoli e a scegliere i più graditi. Non mancano naturalmente quelli a tema natalizio, perfetti per il 25 dicembre e durante le vacanze di Natale.

Ecco alcuni dei migliori film, cartoni e serie per bambini e famiglie disponibili in streaming su Netflix a dicembre 2021.

Un bambino chiamato Natale

È una bellissima avventura per tutta la famiglia quella vissuta dal protagonista di questo film, un ragazzino di nome Nikolas che intraprende un viaggio tra le nevi del Nord per trovare il padre, partito alla ricerca di Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi. In compagnia di una renna testarda di nome Lampo e di un fedele topolino, Nikolas presto affronta il suo destino in questa storia magica, divertente e commovente che dimostra che nulla è impossibile. La durata è di un’ora e 46 minuti.

La famiglia Claus

A Jules Claus non piace il Natale e dopo la morte del padre, avvenuta l’anno precedente, non vuole proprio più saperne. Mentre la madre è al lavoro, Jules passa la maggior parte del tempo nel negozio di giocattoli del nonno e fa una straordinaria scoperta: suo nonno è il vero Babbo Natale! Il film dura un’ora e 37 minuti.

Un pettirosso di nome Patty

Dura solo 32 minuti questo corto animato che ha per protagonisti dei simpatici animaletti. Mentre è ancora nell’uovo, Robin rotola inavvertitamente in una discarica e viene adottata da un’affettuosa famiglia di topi. Quando cresce, le differenze diventano evidenti. Così Robin decide di organizzare la rapina delle rapine per dimostrare alla sua famiglia di essere una brava topina, ma finisce per scoprire la sua vera natura.

Waffles + Mochi – Una festa tutta nuova

In questo episodio speciale, che dura 28 minuti, Waffles e Mochi sono tornati nella Terra del cibo congelato per le feste e, tra un folle viaggio in Norvegia e uno alle Hawaii, imparano che il bello delle feste non è solo il cibo, ma stare in compagnia e condividere momenti speciali insieme alle persone più care.

David e gli elfi

Il Natale si avvicina, ma non è un periodo felice per David, il protagonista di questo film per famiglie. Il bambino si è trasferito in una grande città, i suoi genitori sono troppo concentrati sul lavoro e hanno dimenticato il significato del Natale. Per fortuna c’è Albert l’Elfo con cui vivere una straordinaria avventura. La durata è di un’ora e 46 minuti.