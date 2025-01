Non ha ancora un nome, ma è già amata da tutti: in Virginia è nato un nuovo esemplare di ippopotamo pigmeo, specie in via di estinzione.

Poco prima di Natale, lo Zoo Metro Richmond di Moseley, in Virginia, ha festeggiato un evento importante: gli ippopotami pigmei Iris e Corvin hanno dato alla luce un cucciolo. Il 9 dicembre 2024 è una data da ricordare per tutti i lavoratori della struttura, l’unica in tutto lo Stato ad accogliere esemplari di questa specie, considerata a rischio di estinzione.

Nato un cucciolo di ippopotamo pigmeo

Per la “coppia” di ippopotami pigmei Iris e Corvin, residenti dello Zoo Metro Richmond, si tratta del terzo piccolo dato alla luce in meno di cinque anni. Stavolta, però, si è trattato di una nascita decisamente particolare: “Questa nascita è stata unica perché è stata la prima volta che Iris ha partorito in acqua. Mentre gli ippopotami comuni solitamente partoriscono sott’acqua, i cuccioli di ippopotamo pigmeo possono nascere sulla terraferma o in acqua”, si legge nel comunicato della struttura.

L’evento è avvenuto alle 16:50 dello scorso 9 dicembre dopo una gestazione di 7 mesi, alla presenza di custodi e ospiti dello zoo che hanno potuto ammirare lo spettacolo del cucciolo che, istintivamente, ha iniziato immediatamente a muoversi nell’acqua subito dopo il parto. Ad avvenuta nascita, sia la madre che il piccolo sono stati spostati in un recinto nel quale era stato preparato un giaciglio con del fieno, così da lasciarli momentaneamente isolati dal resto degli esemplari presenti nella piscina dello zoo.

Sottoposto alla sua prima visita veterinaria, dopo 5 giorni di vita il medico ha appurato che si tratta di un esemplare femmina del peso di 6,8 kg.

Ippopotami pigmei e social

Non è la prima volta che si annunci con grande orgoglio la nascita di un ippopotamo pigmeo e non lo è altrettanto che abbia un enorme successo sui social. Lo avevamo già visto con Moo Deng nato in Thailandia, Haggis nato in Scozia e Toni nato in Germania. In particolare Moo Deng è diventata una vera e propria star nel 2024, forte di una personalità allegra e di un aspetto che all’occhio umano risulta piuttosto tenero ma questa fama, come spesso accade, le si è ritorta contro: alcuni visitatori hanno avvicinato la cucciola nel recinto lanciandole degli oggetti e rischiando, così, di farle del male.

Esistono dei risvolti negativi, ma non possiamo dimenticare l’aspetto positivo della “viralità” di questi animali. L’ippopotamo pigmeo è considerato una specie in via di estinzione ed è un bene che le persone comuni vengano sensibilizzate sulla sua salvaguardia, diffondendo informazioni sugli esemplari, le loro origini e il loro stile di vita.

Lo Zoo Metro Richmond a tal proposito ha deciso di coinvolgere i follower sui social sulla scelta del nome dell’ultimo esemplare nato, ricevendo in poche settimane un ottimo riscontro da oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Le votazioni si concludono il 4 gennaio e la scelta è tra i nomi Hammie Mae e Poppy.

Una specie in via di estinzione

Come già detto, l’ippopotamo pigmeo (Choeropsis liberiensis o Hexaprotodon liberiensis) è una specie a rischio di estinzione della quale oggi diversi esemplari sono custoditi in zoo e strutture apposite in ogni parte del mondo. In realtà la specie è originaria delle paludi e dei fiumi dell’Africa occidentale e, a differenza dell’ippopotamo comune, vive in solitaria oppure in coppia, non in gruppo. Secondo la Pygmy Hippo Foundation, nel mondo restano circa 2.000 esemplari di ippopotamo pigmeo tra Liberia, Sierra Leone, Guinea e Costa d’Avorio, numero che diventa sempre più esiguo a causa della perdita dell’habitat e della caccia.