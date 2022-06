Neato D8 in offerta, prezzo crollato: il robot aspirapolvere costa la metà

I robot aspirapolvere sono sicuramente tra i dispositivi più amati per la smart home. Per chi lavora tutto il giorno fuori casa sono una vera salvezza per mantenere la casa pulita: possono essere controllati da remoto e tramite l’app si può decidere quali stanze pulire, quando farlo partire e scegliere la modalità di pulizia. Oramai sul mercato si trovano tante aspirapolveri smart e scegliere quella che meglio si adatta alle proprie necessità non è semplice. Un’ottima idea è aspettare il momento giusto, ossia quando troviamo un robot aspirapolvere con un forte sconto. E quel momento è arrivato proprio oggi: infatti troviamo il robot aspirapolvere Neato D8 in offerta con uno sconto di ben il 49%: praticamente lo si paga la metà rispetto al prezzo di listino.

Neato D8

Il Neato D8 è un robot aspirapolvere top di gamma, con tecnologie e funzionalità avanzatissime. Grazie alla navigazione laser è in grado di pulire anche al buio e di mappare al meglio l’abitazione, in modo da ottimizzare il lavoro. E tramite l’applicazione è possibile scegliere quali stanze pulire e soprattutto quando. Il robot aspirapolvere di Neato è compatibile con qualsiasi tipo di superficie, anche il legno. E grazie alla sua particolare forma a D è in grado di aspirare anche la polvere che si nasconde negli angoli. L’offerta non ha una data di scadenza, per questo vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Neato D8: le caratteristiche e le funzionalità

Neato Robotics D8 è un vero robot aspirapolvere top di gamma, in grado di garantire prestazioni top in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Rispetto ai classici aspirapolvere smart ha una forma a D che gli permette di arrivare anche negli angoli più difficili e di aspirare tutta la polvere presente in casa. Grazie alla spazzola a forma di spirale è in grado di aspirare il 70% di polvere in più rispetto ai classici robot. Il robot di Neato integra anche un filtro ad alte prestazioni in grado di intrappolare anche gli allergeni che si depositano ogni giorno sul pavimento (funzione pensata appositamente per chi soffre di allergia).

Come tutti i robot aspirapolvere smart, anche il Neato Robotics D8 può essere comandato da remoto tramite l’applicazione per lo smartphone. Si può scegliere quali stanze dell’abitazione pulire, quando pulire e anche come pulire (l’intensità di aspirazione). Tutto questo è possibile anche grazie al laser LiDAR presente sulla scocca e che è in grado di mappare l’abitazione e di riconoscere gli ostacoli. Non avendo telecamere né microfoni, il robot protegge anche la tua privacy.

Ci sono due modalità di pulizia: Eco e Turbo. La seconda assicura una pulizia più accurata e profonda. L’autonomia è di circa 100 minuti (in modalità eco) e ha anche la funzione di Auto-ricarica per poi riprendere il lavoro. Il robot è in grado di coprire circa 70 metri quadrati con una singola ricarica.

Neato D8 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo il robot aspirapolvere Neato D8 in offerta a un prezzo di 255,98€, con uno sconto di ben il 49%. Rispetto al prezzo di listino il risparmio è di quasi 250€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete prima il regolamento per capire come funziona). Il robot aspirapolvere viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo.

Neato D8