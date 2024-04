Xiaomi presenta il nuovo Robot Vacuum X20+: ha un prezzo incredibile

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di svuotamento automatica, lo Xiaomi Robot Vacuum X20+.

Un device molto interessante che arriva sul mercato con tutte le funzionalità smart più apprezzate dagli utenti che cercano un sistema di pulizia completamente automatizzato ma su un prodotto dal prezzo contenuto. Ed è questo il maggior punto di forza del nuovo robot di Xiaomi che rischia di diventare seriamente il nuovo best buy del 2024.

Xiaomi Robot Vacuum X20+: caratteristiche tecniche

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di svuotamento automatico.

Il robot vero e proprio ha la classica forma circolare, con una spazzola rotante laterale che spinge sporco e impurità verso la bocca di aspirazione centrale che risucchia le impurità con una potenza di ben 6.000 Pa.

Sotto al dispositivo troviamo, ovviamente, anche i due moci rotanti, che lavorano a una velocità di 180 giri al minuto e che si sollevano in automatico fino a 7 mm quando incontrano un tappeto, per evitare di bagnarlo.

Quattro le modalità di pulizia del robot:

solo aspirazione

solo lavaggio

aspirazione e dopo lavaggio

aspirazione e lavaggio nella stessa passata

Per la navigazione all’interno degli ambienti domestici, il robot utilizza un sistema laser LDS, che è in grado di scansionare l’intera abitazione e di individuare gli ostacoli anche durante il movimento del robot.

Tramite l’applicazione ufficiale, Xiaomi Home, l’utente può modificare rapidamente una mappa degli ambienti, pianificando anche un percorso di pulizia ottimizzato per automatizzare completamente il lavoro del robot e gestire il dispositivo da remoto in tutte le sue funzioni. Il device è compatibile anche con Alexa e Google Assistant e può essere utilizzato anche tramite comandi vocali.

Per quanto riguarda la stazione di ricarica trovano posto al suo interno una vaschetta di plastica da 4 litri per l’acqua pulita, una seconda vaschetta sempre da 4 litri per l’acqua sporca e il contenitore per la raccolta della polvere da 2,5 litri.

Naturalmente all’interno della stazione di ricarica è anche possibile lavare e asciugare i mop, in modo da utilizzare sempre panni puliti, eliminando i cattivi odori causati dall’umidità.

Infine sul fronte dell’autonomia questo robot riesce a pulire un appartamento di circa 100 mq senza mai dover ricaricare.

Xiaomi Robot Vacuum X20+: prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Robot Vacuum X20+ sarà disponibile ufficialmente a partire dal prossimo 23 aprile 2024 sul sito di Xiaomi e su Amazon al prezzo suggerito di 399,99 euro (il prezzo e la data di consegna mostrati attualmente sono puramente indicativi).

Si tratta di un prezzo che, letteralmente, stravolge il mercato perché altri robot con caratteristiche simili oggi costano almeno il doppio.

