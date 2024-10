Nespresso Inissia al minimo storico: oggi la paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Lo stesso sapore e lo stesso profumo del caffè del bar sotto casa… direttamente in casa. E in una manciata di secondi, senza che siano necessari minuti per l’estrazione (come nel caso della moka) o lunghe attese per la preparazione della miscela (come nel caso di altre macchine espresso non automatiche).

I vantaggi delle macchine espresso automatiche come la Nespresso Inissia sono molteplici. E innegabili. La possibilità di bere un caffè in pochissimi secondi è solo uno di questi: potrai assaporare una bevanda che ha ben poco da invidiare a quella che bevi solitamente nel bar preferito. E grazie alla grandissima varietà di capsule a disposizione, potrai scegliere se bere un caffè, una bevanda a base di latte oppure una tisana.

Oggi, poi, potrai acquistarla a una cifra senza precedenti grazie allo sconto top garantito da Amazon sia sulla versione senza bundle, sia sulla versione in bundle con 100 capsule Nespresso.

Minimo storico sulla macchina espresso top: sconto e prezzo finale

Prezzo imperdibile, quello disponibile oggi sulla Inissia di Nespresso, sia nella versione con capsule sia in quella "solo". In quest’ultimo caso, la sola macchina espresso del marchio statunitense è disponibile con uno sconto del 19% al prezzo più basso di sempre: la paghi solamente 79,00 euro.

Ancora più conveniente l’offerta che include il pacco da 100 capsule della Selezione Ispirazione Italiana. Acquistando questa versione potrai approfittare di uno sconto del 31% e la paghi 99,90 euro.

Nespresso Inissia scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Semplicità e immediatezza, oltre a una vastissima selezione di bevande (non solo caffè) da preparare in maniera quasi istantanea. Questi i principali vantaggi garantiti dalla Nespresso Inissia. Tutto quello che dovrai fare per bere un caffè degno del bar oppure una tisana rilassante sarà scegliere la capsula del gusto che preferisci, inserirla nello scomparto e scegliere la lunghezza (tra le due opzioni disponibili. Ora non dovrai far altro che aspettare una manciata di secondi prima di poterla gustare calda come piace a te.

Al resto penserà il sistema Nespresso Original Line con pompa ad alta pressione da 19 bar. Un sistema di estrazione di livello professionale, che assicura una bevanda ricca di gusto, sapore e con un profumo persistente.

Disponibile, come visto, anche una versione con un bundle di 100 capsule Nespresso Selezione Ispirazione Italiana (20 capsule di Arpeggio, Roma e Livanto, Ristretto e 10 capsule di Venezia e Napoli). Si tratta di una linea premium, caratterizzata da sapore intenso e profumo persistente. L’ideale, insomma, per svegliarsi nel migliore dei modi.

