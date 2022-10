Netflix con pubblicità è arrivato: quanto costa

Netflix ha fatto in fretta: dopo appena sei mesi dall’annuncio di un abbonamento economico con spot pubblicitari, questo piano è arrivato e si chiama "Netflix Base con pubblicità". Il prezzo da pagare è effettivamente inferiore a quello dell’abbonamento base: 5,49 euro al mese, contro 7,99 euro. Netflix ha comunicato ufficialmente i dettagli di questo nuovo piano e, soprattutto, i suoi limiti rispetto al piano Base.

Netflix Base con pubblicità

Il nuovo piano Netflix Base con pubblicità costa 5,49 euro al mese e offre quasi l’intero catalogo della piattaforma: qualche titolo non è disponibile, per questione di diritti, ma probabilmente si tratta di un problema che verrà risolto a breve.

Gli spot pubblicitari saranno inseriti sia prima che durante la riproduzione dei contenuti, proprio come avviene sulla TV tradizionale. Netflix parla di una media di 4-5 minuti di pubblicità per ogni ora di streaming, in spot da 15 o 30 secondi.

I gusti degli utenti verranno tracciati e gli annunci saranno personalizzati in base al Paese e al genere dei contenuti preferiti, con la possibilità per gli inserzionisti di decidere di non far passare i propri spot su determinati contenuti ritenuti non conformi ai valori del proprio brand.

Tecnicamente, invece, Netflix low cost è uguale al piano Base: solo bassa risoluzione, solo un dispositivo per volta.

Quanto costa Netflix in Italia

Il nuovo piano Base con pubblicità sarà disponibile a partire dal 3 novembre alle ore 17, in 12 Paesi compreso il nostro:

Australia

Brasile

Canada

Corea

Francia

Germania

Giappone

Italia

Messico

Regno Unito

Spagna

Stati Uniti

A partire da quella data, in Italia, i piani di Netflix, così, diventano 4:

Base con pubblicità: 5,49 euro al mese

Base: 7,99 euro al mese

Standard: 12,99 euro al mese

Premium: 17,99 euro al mese

Il piano Base con pubblicità, quindi, avrà un prezzo abbastanza inferiore rispetto all’equivalente piano di Disney+, che sarà lanciato l’8 dicembre al prezzo di 7,99 dollari al mese. Contestualmente il piano senza spot salirà di prezzo, da 7,99 dollari a 10,99 dollari.

Al momento, invece, non si hanno notizie su un eventuale incremento del prezzo di Netflix Base dopo l’arrivo di Base con pubblicità, ma è improbabile visto che c’è già una discreta differenza di prezzo tra i due abbonamenti.