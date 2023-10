Nell’ultimo report per gli investitori appena pubblicato da Netflix c’è un’ottima notizia per la piattaforma e per i suoi azionisti e una pessima notizia per gli abbonati. La buona notizia è la crescita del numero complessivo di utenti, la cattiva è un aumento del prezzo dell’abbonamento. Aumento già arrivato, ma solo in alcuni mercati, e che arriverà presto ovunque, anche in Italia.

Netflix: numeri ottimi

Il terzo trimestre 2023 è stato molto buono per Netflix. La crescita dei ricavi è pari al 7,8% rispetto all’anno scorso, mentre il margine operativo è stabile e molto alto: 22,4%. Molto elevati anche il ricavo netto, pari a 1,67 miliardi di dollari (contro 1,39 miliardi dello stesso periodo 2022).

Questi numeri confermano, per l’ennesima volta, che la strategia del blocco delle password condivise ha funzionato: sono più gli utenti che entrano rispetto a quelli che vanno via. Per la precisione, a fine trimestre Netflix ha 8,76 milioni di abbonati in più.

Altro dato interessante comunicato da Netflix, che fa capire come ormai la piattaforma sia globale e prenda decisioni guardando al mondo intero: oltre il 70% degli utenti totali di Netflix è al di fuori degli Stati Uniti.

Alla luce di questi numeri, al quartier generale di Netflix a Los Gatos, in California, hanno pensato di proseguire con la strategia attuata fino ad oggi: stop ai regali, si deve monetizzare il più possibile ogni singolo abbonato (tanto gli abbonati crescono, non diminuiscono).

Netflix alza i prezzi

Di un possibile aumento del prezzo dell’abbonamento a Netflix se ne parla già da alcune settimane. Ora è arrivata la conferma: negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia alcuni abbonamenti sono già oggi più cari.

Negli Stati Uniti il piano con pubblicità e quello Standard non cambiano di prezzo, restando a 6,99 e 15,49 dollari, ma cambiano il piano Base e il Premium, che passano a 11,99 e 22,99 dollari. In USA, quindi, i nuovi prezzi di Netflix sono questi:

Netflix Standard con pubblicità: 6,99 dollari

Netflix Standard: 15,49 dollari (membri extra: 7,99 dollari)

Netflix Premium: 22,99 dollari (membri extra: 7,99 dollari)

Nel Regno Unito, invece, i prezzi cambiano tutti:

Netflix Standard con pubblicità: 4,99 sterline

Netflix Base: 7,99 Sterline

Netflix Standard: 10,99 sterline (membri extra: 4,99 sterline)

Netflix Premium: 17,99 sterline (membri extra: 4,99 sterline)

In Francia, infine, i nuovi prezzi sono questi:

Netflix Standard con pubblicità: 5,99 euro

Netflix Base: 10,99 euro

Netflix Standard: 13,49 euro (membri extra: 5,99 euro)

Netflix Premium: 19,99 euro (membri extra: 5,99 euro)

Netflix, nella sua relazione per gli investitori, commenta questi prezzi dicendo che sono ancora molto competitivi rispetto a quelli di ogni altra piattaforma di streaming. Il prezzo minimo americano, 6,99 dollari, è molto inferiore al costo medio di un singolo biglietto del cinema.

Netflix: rincari anche in Italia?

Inutile girarci troppo intorno, la risposta è sì: Netflix aumenterà i prezzi anche in Italia, è solo questione di tempo. Al momento, a seguito della cancellazione del piano Base con pubblicità, in Italia sono rimasti solo tre opzioni di abbonamento:

Netflix Standard con pubblicità: 5,49 euro

Netflix Standard: 12,99 euro (membri extra: 5,99 euro)

Netflix Premium: 17,99 euro (membri extra: 5,99 euro)

Sono gli stessi prezzi disponibili in Francia fino a poche ore fa, quindi è molto probabile che saranno sostituiti a breve da quelli che già sono arrivati oltralpe. L’unico dubbio è quando: Netflix aumenterà i prezzi prima di Natale, o aspetterà l’inizio del 2024?