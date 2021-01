Netflix: film e serie tv in arrivo a febbraio 2021

Come ogni mese, anche a febbraio Netflix è pronta a inserire tante novità nel suo catalogo. Saranno tanti i film e le serie tv che accompagneranno il pubblico. Tra i vari titoli non mancano, come al solito, i contenuti originali Netflix, ma anche tanti show già conosciuti dal pubblico.

Tra le pellicole più attese spicca Malcolm & Marie, la storia romantica interpretata da John David Washington e Zendaya. Mentre chi ama i prodotti italiani, potrà guardare L’Ultimo Paradiso, il lungometraggio con Riccardo Scamarcio. Tra i film famosi e pluripremiati, spicca A Star is born, che ha reso celebre la coppia formata da Bradley Cooper e Lady Gaga. Ma sarà anche l’occasione per riguardare famose pellicole come Rocknrolla o La Sposa Cadavere. Per quanto riguarda le serie tv, nel mese di febbraio arriveranno tante novità, come The Crew, Ginny & Georgia e Città Invisibile. Insomma, sarà veramente un mese ricco. Vediamo alcuni dei principali titoli in arrivo.

Netflix: film in arrivo a febbraio 2021

Il film Netflix Original più atteso della piattaforma è Malcolm & Marie, scritto e diretto da Sam Levinson. È stato anche il creatore di Euphoria e quindi non è un caso se l’attrice protagonista sia la stessa. Parliamo di Zendaya (che interpreta Marie) che nel film è accompagnata dall’attore John David Washington.

Il film è un racconto intimo dove Malcom e Marie si rivelano aspetti intimi e segreti della propria vita, queste informazioni mettono a dura prova il loro fidanzamento. La particolarità del film è che è stato girato in gran segreto nell’ultimo anno ed è il primo ad essere stato completato dopo lo scoppio della pandemia. Sarà disponibile dal 5 febbraio su Netflix.

Tra le nuove uscite Netflix Original italiane troviamo L’Ultimo Paradiso. La pellicola è scritta, prodotta e interpretata da Riccardo Scamarcio. Racconta la storia di un contadino che negli anni Cinquanta lotta per i suoi diritti ma finisce per innamorarsi della figlia del proprietario terriero. Anche L’Ultimo Paradiso debutterà il 5 febbraio.

Ecco alcuni dei principali film Netflix Original in arrivo:

All My Friends Are Dead – 3 febbraio

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity – 4 febbraio

Little Big Women; Space Sweepers – 5 febbraio

Gli Spacciati; Notizie Dal Mondo – 10 febbraio

Amore Al Quadrato; Red Dot – 11 febbraio

Il Cammino Di Xico; Tua per Sempre – 12 febbraio

The Girl On The Train; Pazzo Per Lei (26 febbraio)

Accanto alle pellicole originali, ne arriveranno tante altre già conosciute. Sarà quindi un’occasione per riguardarle in streaming. Saranno tanti gli abbonati a guardare – forse per l’ennesima volta – il film A Star is born, uscito nel 2018, diretto e interpretato da Bradley Cooper insieme a Lady Gaga.

Già dal 1° febbraio arriveranno ben cinque film, da La Sposa Cadavera e The Ring 2.

Ecco alcuni altri titoli in arrivo:

Bombay dreams – 10 febbraio

Scarface; Il Pianista – 16 febbraio

Le dieci vite del gatto Titanic – 17 febbraio

Confusi e felici – 28 febbraio

Netflix: serie tv in arrivo a febbraio 2021

Oltre ai film, non mancano tante serie tv, molte di queste Netflix Original. Il 3 febbraio arriva la prima stagione de L’estate in cui imparammo a volare. Kate (Sarah Chalke) e Tully (Katherine Heigl) è la storia della lunga amicizia tra due donne, messa a dura prova da un tradimento.

Il 5 febbraio arrivano due titoli: la prima stagione del thriller-poliziesco Città Invisibile e la seconda stagione di H-Helena, serie spagnola considerata da tanti “Narcos” al femminile. Infatti, la storia ruota attorno al personaggio di Helena (Adriana Hugarte) e al suo ruolo di leader di un gruppo di narcotrafficanti.

Ecco gli altri titoli Netflix Original di febbraio:

Run On; Capitani – 11 febbraio

The Crew – 15 febbraio

Dietro i suoi occhi – 17 febbraio

Lovestruck in the city; Tribes of Europa – 19 febbraio

Ginny & Georgia – 24 febbraio

Queste erano le principali novità di Netflix di febbraio: non rimane che attendere le date annunciate e guardare le novità comodamente rilassati sul divano.