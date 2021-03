Netflix: film e serie tv di aprile 2021

La primavera è arrivata, le giornate si allungano e la temperatura aumenta: e anche Netflix sembra celebrare questo periodo dell’anno con tante novità in arrivo sulla piattaforma. Dalle serie tv, ai film, Aprile 2021 sarà un mese intenso, perfetto per godersi anche i tantissimi titoli Netflix Original.

Molti utenti si aspettavano l’ultima stagione de La casa di carta tra le novità di aprile, ma hanno ricevuto una doccia fredda pochi giorni fa: è stata ancora rimandata a data da destinarsi. Ma niente paura, ci sono dei contenuti capaci di far superare la delusione. Tra questi troviamo The Serpent, la mini-serie crime in arrivo il 2 aprile. E visto che aprile è anche il mese del cambio armadio, la serie I vestiti raccontano sarà sicuramente un modo per capire meglio la propria personalità in base a ciò che indossiamo. Ma non è tutto: vedremo anche tanti film. Da Concrete Cowboy a Night in Paradise. Ecco il calendario di film e serie tv in arrivo su Netflix e di cosa parlano.

Netflix: serie tv di aprile 2021

La piattaforma è da sempre la regina delle serie tv: ha costruito il suo impero sfornando titoli cult, come Breaking Bad o Stranger Things, per nominarme solo alcuni. E anche questo mese, il catalogo delle serie è molto vasto, adatto a ogni gusto. Ecco l’elenco delle serie tv di aprile 2021 accompagnate dalla data di esordio e una breve descrizione:

1° aprile: Prank Encounters – Scherzi da Brivido (Stagione 2), prank show realizzato con telecamere nascoste, condotto da Gaten Matarazzo (conosciuto per il ruolo di Dustin in Stranger Things).

(Stagione 2), prank show realizzato con telecamere nascoste, condotto da Gaten Matarazzo (conosciuto per il ruolo di Dustin in Stranger Things). 1° aprile: I vestiti raccontano , serie incentrata sul legame tra abbigliamento e personalità, esperienze, emozioni

, serie incentrata sul legame tra abbigliamento e personalità, esperienze, emozioni 1° aprile: The Platform (Stagione 2) , serie araba incentrata su un programmatore che progetta un portale online per trovare delle prove circa un mistero e nel frattempo fa i conti con problemi di famiglia.

, serie araba incentrata su un programmatore che progetta un portale online per trovare delle prove circa un mistero e nel frattempo fa i conti con problemi di famiglia. 2 aprile: The Serpent , mini-serie britannica che racconta i crimini del serial killer Charles Sobhraj.

, mini-serie britannica che racconta i crimini del serial killer Charles Sobhraj. 7 aprile: Snabba Cash , serie ispirata alla trilogia cinematografica Easy Money.

, serie ispirata alla trilogia cinematografica Easy Money. 7 aprile: The Wedding coach – come organizzare un matrimonio perfetto , programma americano incentrato sul mondo dei wedding planner.

, programma americano incentrato sul mondo dei wedding planner. 7 aprile: Dolly Parton: A MusiCares Tribute (Documentario), show dedicato alla figura di Dolly Parton, famosa cantautrice e musicista country.

(Documentario), show dedicato alla figura di Dolly Parton, famosa cantautrice e musicista country. 7 aprile: Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo , documentario crime che racconta una delle rapine più importanti del secolo, eseguita nel 1990 al museo di Boston.

, documentario crime che racconta una delle rapine più importanti del secolo, eseguita nel 1990 al museo di Boston. 8 aprile: La via del grembiule – Lo yakuza casalingo , anime che racconta la storia di Tatsu, un temibile Drago immortale che abbandona la sua attività per amore.

, anime che racconta la storia di Tatsu, un temibile Drago immortale che abbandona la sua attività per amore. 13 aprile: My Love: sei storie di vero amore , sei coppie provenienti da diverse parti del mondo raccontano la loro lunga storia d’amore

, sei coppie provenienti da diverse parti del mondo raccontano la loro lunga storia d’amore 14 aprile: Papà, non mettermi in imbarazzo! Sitcom familiare con Jamie Foxx.

Sitcom familiare con Jamie Foxx. 14 aprile: The Circle: USA (Stagione 2) , reality show ambientato in un condominio dove le persone vivono isolate e possono comunicare con gli altri inquilini tramite un social network.

, reality show ambientato in un condominio dove le persone vivono isolate e possono comunicare con gli altri inquilini tramite un social network. 18 aprile: Luis Miguel , serie che racconta la vita della superstar messicana Luis Miguel.

, serie che racconta la vita della superstar messicana Luis Miguel. 21 aprile: Zero , serie tv italiana incentrata sulla vita di Zero e il suo gruppo di amici.

, serie tv italiana incentrata sulla vita di Zero e il suo gruppo di amici. 22 aprile: David Attenborough: la vita a colori , docuserie sul mondo colorato degli animali selvatici.

, docuserie sul mondo colorato degli animali selvatici. 23 aprile: Tenebre e Ossa , serie fantasy ispirata all’omonimo romanzo della scrittrice Leigh Bardugo

, serie fantasy ispirata all’omonimo romanzo della scrittrice Leigh Bardugo 28 aprile: Le guide di Headspace: il sonno , docuserie mirata ad abbattere i luoghi comuni e spiegare come funziona l’organismo umano

, docuserie mirata ad abbattere i luoghi comuni e spiegare come funziona l’organismo umano 29 aprile: Yasuke , serie incentrata sul potente guerriero giapponese del ‘700 chiamato anche il Samurai Nero.

, serie incentrata sul potente guerriero giapponese del ‘700 chiamato anche il Samurai Nero. 30 aprile: Suburbia killer, serie drammatica mozzafiato, ambientata in una serie di buchi neri dove convivono i diversi personaggi.

Accanto alle serie tv, Netflix propone anche un lungo elenco di pellicole.

Novità Netflix: film di aprile 2021

Anche in questo caso, i titoli sono davvero tanti e usciranno gradualmente durante tutto il mese.

Tanti i film Netflix Original in arrivo ad Aprile, tra cui:

Madame Claude (2 aprile)

Concrete Cowboy (2 aprile)

Thunder Force (9 aprile)

Night in paradise (9 aprile)

Love and Monsters (14 aprile)

Ride or Die (15 aprile)

Arlo il giovane alligatore (15 aprile)

Estraneo a bordo (22 aprile)

L’apparenza delle cose (29 aprile)

I Mitchell contro le macchine (30 aprile)

Inoltre, il mese di aprile sarà anche l’occasione per riguardare film di successo, usciti gli anni precedenti. Ecco il calendario: