Netflix gratis su Android: l'incredibile bufala che gira su Google

Da alcune ore gli amanti dei film e delle serie TV in streaming con uno smartphone Android stanno probabilmente vedendo una notizia, che sembrerà loro un sogno, in testa al feed di Google Discover. Cioè quel feed di notizie, estremamente personalizzato, al quale è possibile accedere facendo uno swipe dalla home di quasi tutti gli smartphone Android.

La notizia ha un titolo decisamente acchiappa click: “Netflix, diventa gratis sui dispositivi Android | Il comunicato ufficiale fa impazzire gli utenti“. Si tratta di una colossale bufala, pubblicata da un sito che ha come nome la fusione dei nomi di due famose testate italiane, una delle quali è imitata anche nel font utilizzato. La cosa che più turba, in questa vicenda, non è tanto che un sito pubblichi una bufala del genere per fare incetta di click, quanto che tale contenuto palesemente falso venga passato da Google all’interno del suo Discover e, per di più, tra le prime notizie offerte (se non la prima, addirittura). Tutto questo a pochi giorni dal lancio di un nuovo algoritmo di Google, chiamato “Anti Spam Update“. Se non sono spam le bufale, cosa allora?

Netflix gratis su Android: il comunicato che non esiste

Nel contenuto pubblicato dal sito in questione (chiamarlo articolo ci sembra offensivo nei confronti di chi scrive articoli) si afferma che “Con un comunicato ufficiale, Netflix diventa gratis sui dispositivi Android“. Non esiste alcun comunicato ufficiale, in nessuno dei siti Netflix per la stampa c’è questo clamoroso annuncio.

Sui social della piattaforma di streaming, neanche a dirlo, non c’è traccia della notizia perché, di fatto, è una bufala bella e buona.

Netflix gratis su Android: sì, se vivi in Kenya

A dire la verità, forse chi ha scritto il contenuto-bufala vive in Kenya e, allora, ha ragione: il 20 settembre, infatti, Netflix ha effettivamente annunciato l’inizio di un esperimento riservato al Paese africano che, guarda caso, consiste proprio in Netflix gratis per i dispositivi Android.

Se, al contrario, chi ha scritto quel contenuto vive in Italia come noi e i nostri lettori dovrebbe sapere che non solo Netflix non diventa gratis, ma da qualche giorno costa anche di più: la piattaforma ha infatti aumentato leggermente i costi degli abbonamenti per gli utenti italiani, passando da 11,99 a 12,99 euro per il piano Standard e da 15,99 a 17,99 euro per il piano Premium.