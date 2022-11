Netflix lancia il suo primo reality show italiano

Non esiste ancora un reality show originale made in Italy firmato da Netflix, ma le cose stanno per cambiare. Il primo prodotto di questo genere debutterà infatti sulla piattaforma di streaming entro la fine dell’anno, in Italia e in tutti gli altri Paesi in cui il servizio è attivo.

Il programma si chiama Summer Job (che significa lavoro estivo), è composto da otto episodi, è prodotto da Banijay Italia e sarà guidato dall’attrice Matilde Gioli, che per la prima volta ricopre il ruolo di conduttrice.

Chi è Matilde Gioli

Qui al suo debutto come conduttrice, Matilde Gioli (nata a Milano nel 1989 con il nome Matilde Lojacono) ha alle spalle numerose esperienze al cinema e in tv. Ha esordito con successo nel film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì. Negli anni ha recitato anche nei film The Startup, La casa di famiglia, Gli uomini d’oro, Futura, Bla Bla Baby e nelle serie Gomorra (solo in un episodio), Di padre in figlia e Doc – Nelle tue mani. Nel gennaio 2016 ha ricevuto il Premio Afrodite come migliore attrice emergente.

Come funziona Summer Job

Il reality show Summer Job prevede dieci concorrenti tra i 18 e i 23 anni, selezionati per trascorrere una vacanza da sogno in una villa paradisiaca in Messico, sulla riviera Maya. Apparentemente non dovranno preoccuparsi di altro al di fuori di feste e divertimento; infatti, nelle prime 24 ore avranno a disposizione tutti i comfort immaginabili.

Poi, la doccia fredda: quello che i concorrenti non sanno, e che verrà loro svelato dopo il primo giorno, è che per continuare a vivere la vacanza più incredibile di sempre dovranno lavorare. Un’attività che, spiega la descrizione del reality show, questi giovani partecipanti «non hanno mai fatto in vita loro»: si tratta dunque della loro prima esperienza lavorativa.

Sotto la conduzione di Gioli, i partecipanti scopriranno che ogni attività ha un costo e che dovranno raccogliere un budget settimanale lavorando in alcune delle attività locali della riviera, sotto la supervisione e il giudizio di datori di lavoro molto esigenti.

Cosa si vince in Summer Job

Il reality show prevede un grosso premio finale? Non esattamente: il premio è, letteralmente, la busta paga settimanale. Chi non la riceve, perché evidentemente non ha lavorato abbastanza o non lo ha fatto secondo gli standard richiesti, è a rischio eliminazione.

Ogni settimana i concorrenti saranno divisi in gruppi da due o tre persone ciascuno e si cimenteranno in vari lavoretti tipicamente estivi (da qui il titolo, summer job): ad esempio, camerieri, assistenti al rifugio per animali, addetti alla manutenzione, giardinieri…

Quando esce Summer job

Summer Job, di cui Romina Ronchi è capo progetto, è diretto da Angelo Poli e scritto da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo, Gabriella Nocera, Alessandro Tassone e Stefano Martinelli. Il debutto su Netflix è atteso il 16 dicembre 2022.