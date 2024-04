Netflix non sbaglia un colpo: nuovo record

L’introduzione della pubblicità e la stretta sulla condivisione delle password avrebbero dovuto causare una fuga di massa dalla piattaforma, è invece Netflix continua ad essere la regina dello streaming e, soprattutto, a crescere a ritmi record. Lo confermano gli ultimi dati finanziari, pubblicati alla fine della scorsa settimana, che testimoniano una crescita di Netflix si tutti i fronti. Ed è una crescita a due cifre, sia per i ricavi che per il numero di abbonati.

Netflix: i numeri record

Gli ultimi dati finanziari di Netflix riguardano il primo trimestre 2024, quindi i mesi di gennaio, febbraio e marzo. In questi novanta giorni Netflix ha guadagnato 9,33 milioni di utenti netti in tutto il mondo, con una crescita rispetto all’anno scorso del 16%.

Il numero totale di utenti abbonati a Netflix in tutto il mondo, adesso, è di 269 milioni e 600 mila, contro il 260 milioni e 280 mila utenti al 31 dicembre 2023. Non è dato sapere quanti di questi nuovi abbonamenti siano a prezzo pieno e quanti, invece, a prezzo ridotto con pubblicità.

Ma a Netflix, probabilmente, importa poco visto che i ricavi sono cresciuti (anno su anno) del 14,8% toccando la cifra record di 9,37 miliardi di dollari, con un margine mostruoso del 28,2%. Numeri da sogno per qualunque azienda.

Le prossime mosse di Netflix

A Netflix questi ottimi numeri non bastano, perché l’azienda è intenzionata a fare ancora meglio arrivando ad una crescita delle entrate del 15% nell’intero 2024 (contro una crescita del 13% nel 2023) e, soprattutto, a un margine operativo del 25% (contro il 24%).

Per ottenere questi risultati Netflix ha intenzione di aumentare la varietà e la quantità dei contenuti, puntando sia sui film che sui videogame che sugli eventi live.

Inoltre ha intenzione di innovare il marketing, in particolare i contenuti aggiuntivi che girano intorno a serie e film, in modo che gli appassionati possano immergersi maggiormente nel racconto e siano stimolati a parlare con gli altri dei contenuti che stanno guardando.

Infine, Netflix annuncia anche di voler incrementare il numero di pubblicità mostrate agli utenti, affinché le pubblicità diventino una fonte di ricavi più importante nel suo bilancio.

Netflix in Europa: i numeri

La regione del mondo più importante per Netflix, in quanto a ricavi, è la “UCAN“: Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. In questa regione la piattaforma ha entrate per 4,22 miliardi di dollari nel primo trimestre 2024.

Ma se guardiamo al numero di abbonati la regione più importante è la “EMEA“: Europa, Medio Oriente e Africa. In questi mercati Netflix ha 91,7 milioni di abbonati, contro gli 82,6 milioni della regione precedente.

Questi numeri vanno tenuti ben in mente, perché l’Europa è sempre più importante per Netflix sia dal punto di vista economico, che da quello creativo (La Casa di carta è stata una pietra miliare per lo sviluppo globale di Netflix).