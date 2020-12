Netflix: le novità in arrivo a gennaio 2021

Il nuovo anno è alle porte e anche Netflix ha svelato le novità di gennaio. Quali sono le serie tv, i film e tutti gli altri show che apriranno il 2021? Una cosa è certa: c’è l’imbarazzo della scelta, tra novità Netflix Original e grandi classici. E a proposito di serie tv che hanno fatto la storia, una delle più attese è sicuramente Dawson’s Creek, che verrà pubblicata in streaming il 15 gennaio.

I primi giorni dell’anno invece il pubblico potrà dedicarsi a diverse novità. Il 1° gennaio, per esempio, usciranno la trilogia di Spiderman, Dragon Trainer 2 e altri film. Inoltre, verrà pubblicato in via esclusiva il docufilm Minimalismo: il meno è ora. Tra le serie più attese spicca poi la terza stagione di Cobra Kai, che vede ancora i due protagonisti Daniel LaRusso e Johnny Lawrence confrontarsi a colpi di karate. Arriverà anche Lupin con Omar Sy nel ruolo del ladro gentiluomo. Inoltre, la piattaforma ha pensato anche ai più giovani con Fate: The Winx Saga, la serie tv ispirata alla famosa serie animata fantasy italiana. Ma non è tutto: vediamo i principali titoli in arrivo su Netflix a gennaio 2021.

Netflix: le serie tv in arrivo a gennaio 2021

Il 1° gennaio 2021 arriva in streaming la seconda stagione della serie Netflix Original Monarca. La trama ruota attorno alle vicende della famiglia di un magnate messicano, produttore di tequila e non solo. La serie prosegue tra corruzione, lotte e violenza.

L’8 gennaio arriva la prima stagione dell’attesa serie Lupin, che vede l’attore Omar Sy nei panni del protagonista. Nella stessa data arriva anche la terza stagione di Cobra Kai, il fortunato sequel della trilogia cinematografica cult Karate Kid.

Fate: The Winx Saga sarà disponibile dal 22 gennaio. Racconta le vicende di cinque amiche fate che frequentano la scuola di magia dell’Oltre Mondo, dove sono coinvolte anche in questioni sentimentali. Ma la loro vera missione è salvare il mondo da una serie di creature mostruose.

Nel mese di gennaio usciranno anche altre serie tv. Eccone alcune:

Suits (Stagione 9) – 6 gennaio 2021

Brooklyn Nine-Nine (Stagione 6) – 8 gennaio 2021

Carmen Sandiego (Stagione 4) – 15 gennaio 2021

Dawson’s Creek (Stagione 1 -6) – 15 gennaio 2021

Bling Empire (Stagione 1) – dal 15 gennaio 2021

Disincanto (Stagione 3) – 15 gennaio 2021

Di mamma ce n’è solo…due (Stagione 1) – 20 gennaio 2021

Jurassic World: Nuove avventure, (Stagione 2) – 22 gennaio 2021

50m2 (Stagione 1) – dal 27 gennaio 2021

Infine, per i più piccoli arriveranno La casa delle bambole di Gabby (5 gennaio) e la quarta stagione di Hello Ninja (19 gennaio).

Netflix: i film in arrivo a gennaio 2021

Oltre a tante nuove serie tv, su Netflix faranno capolino pellicole di ogni tipo. Il 1° gennaio potrebbe essere divertente fare una bella maratona dei film di Spiderman, infatti il primo giorno dell’anno uscirà la trilogia.

Per chi, invece, ama i film impegnati e drammatici il titolo di gennaio è sicuramente Pieces of a Woman, disponibile dal 7 gennaio 2021. La pellicola è stata presentata alla 77° Edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove Vanessa Kirby, che interpreta la protagonista, ha vinto il premio come miglior attrice.

Il 7 gennaio usciranno altre pellicole, tra cui Auguri per la tua morte, Matrimonio con l’ex, Vittoria e Abdul.

Tra i film più attesi spicca anche La Tigre Bianca, tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Aravind Adiga. Troviamo l’attrice Priyanka Chopra Jonas nel ruolo della protagonista. Uscirà il 22 gennaio 2021. Infine, tra le pellicole più importanti troviamo anche La Nave Sepolta (dal 29 gennaio 2021).

Non rimane che attendere ufficialmente gennaio per scoprire tutte le novità in arrivo su Netflix, nel frattempo si possono guardare tre bellissimi film perfetti per le festività di fine anno.