Netflix non intende rallentare i suoi investimenti nel settore dei videogiochi. La piattaforma di streaming continua a lavorare al potenziamento della sua offerta e, per il prossimo futuro, intende sfruttare due “brand” forti del suo catalogo di produzioni originali per il settore delle serie TV, Squid Game e Wednesday (Mercoledì). Ad anticipare le prossime mosse di Netflix è un report del Wall Street Journal.

Per il prossimo futuro, i videogiochi potrebbero diventare, sempre di più, una parte rilevante del servizio. L’obiettivo è attirare più utenti e aumentare l’uso dell’applicazione, garantendo un valore aggiunto alla sottoscrizione mensile che, dopo l’eliminazione del piano base senza pubblicità, parte da un costo nettamente superiore, almeno per quanto riguarda la versione senza spot.

Netflix sfrutta le esclusive

La piattaforma di streaming sembra aver trovato il modo per sostenere la crescita della sua divisione dedicata al mondo dei videogiochi, per ora focalizzata sulle produzioni per dispositivi mobili ma destinata a diventare sempre più importante anche su Smart TV e altre piattaforme (utilizzando un’app dedicata per usare lo smartphone come controller).

Per attirare un numero maggiore di utenti, infatti, Netflix proverà a sfruttare marchi “forti” come Squid Game e Wednesday, oltre ai giochi basati su Stranger Things già lanciati, creando titoli legati direttamente alle serie TV più famose e apprezzate del suo ricchissimo catalogo di produzioni originali.

Progressivamente, il progetto potrebbe diventare più articolato, coinvolgendo nuove serie e portando al rilascio di un numero di giochi maggiore (che potrebbero arrivare anche in parallelo al rilascio di una stagione di una serie di successo, ad esempio).

Questa nuova linea di sviluppo della divisione gaming di Netflix non andrà a modificare gli altri progetti già in corso. Per il prossimo futuro, infatti, Netflix continuerà a proporre anche nuovi titoli slegati dal mondo delle serie TV che andranno ad affiancarsi ai giochi, come quelli dedicati a Squid Game e Wednesday, strettamente correlati alle sue produzioni.

Netflix: i nuovi giochi in arrivo

Attualmente, l’offerta di giochi di Netflix raggiunge un totale di oltre 70 titoli, con alcune differenze in base al Paese. Il modello di business adottato dalla piattaforma, tuttavia, non cambia: l’accesso ai giochi è incluso nella sottoscrizione mensile, senza costi aggiuntivi e senza acquisti in-game e microtransazioni, oramai sempre più diffuse nei giochi per smartphone e per console.

Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, il catalogo di giochi su Netflix continuerà a crescere. La piattaforma intende aggiungere diverse novità, arricchendo notevolmente l’offerta. Questi investimenti potrebbero moltiplicarsi nel 2024, con l’arrivo dei primi titoli legati alle produzioni originali di Netflix, come Squid Game, Wednesday e molte altre.