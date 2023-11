L'ultima di Netflix: ricompensare gli utenti

Gli utenti di Netflix Standard con pubblicità potranno ricevere episodi "gratis" come ricompensa per aver guardato tre contenuti con gli spot

Netflix è al settimo cielo: l’abbonamento con pubblicità lanciato lo scorso anno va a gonfie vele, il numero di abbonati è in costante crescita e sono in arrivo nuove opportunità per gli investitori pubblicitari. Ma, contemporaneamente, sono in arrivo novità anche per gli utenti abbonati al piano Standard con pubblicità: questi utenti, infatti, entro la prima metà dell’anno prossimo riceveranno una sorta di “sconto” sugli spot da vedere.

Netflix: arriva il “binge ad”

In un post sul suo blog ufficiale Netflix annuncia l’arrivo del nuovo formato di annuncio chiamato “binge ad (wt)“, basato sulla rilevazione del comportamento dell’utente che guarda più episodi uno dietro l’altro.

In pratica se l’utente guarda tre contenuti consecutivamente, con tutte le pubblicità al loro interno, può essere premiato con un quarto episodio “gratis“, cioè completamente privo di pubblicità. Questa nuova funzione sarà a disposizione degli investitori, che potranno scegliere se premiare gli utenti con un contenuto dopo la visione dei loro spot.

La novità fa il paio con un tipo di spot annunciato nei mesi scorsi, ma non ancora arrivato a livello globale: le pubblicità seriali, a episodi. Gli investitori potranno quindi realizzare una pubblicità in tre puntate da pochi secondi l’una e premiare chi le guarda tutte e tre nel giro di poche decine di minuti.

A proposito di secondi, Netflix annuncia anche l’arrivo di nuovi formati: oltre agli spot da 15 e 30 secondi, già esistenti, arriveranno anche quelli da 10, 20 e 60 secondi.

Sarà così possibile comprare gli spazi per tre spot seriali da 60 secondi ciascuno e premiare l’utente che li vedrà tutti, “ricomponendo” un messaggio pubblicitario che, a sua volta, sarà sempre più curato e sempre più creativo per mantenere incollato lo spettatore allo schermo.

Netflix: altre novità in arrivo

Oltre a queste novità, Netflix annuncia anche l’arrivo (entro la prossima settimana in USA) di scaricare gli episodi e i film anche con il piano Standard con pubblicità. In questo modo tale piano diventa l’unico abbonamento con spot che permette il download per la visione offline.

Non è ancora chiaro, però, se e quanti spot verranno inseriti nel contenuto scaricato, o se gli spot verranno semplicemente inseriti dall’app durante la riproduzione del contenuto.

In arrivo anche la “sponsorship“, cioè la possibilità per le aziende di sponsorizzare un contenuto o un evento live. Ci saranno tre tipi di sponsorizzazione:

Title Sponsorship

Moment Sponsorship

Live Sponsorship

La Title Sponsorship consiste nel dare il nome dell’azienda all’evento o contenuto da sponsorizzare. Un esempio italiano di Title Sponsorship è la Serie A TIM del campionato di calcio.

La Moment Sponsorship è la possibilità di sponsorizzare i contenuti relativi ad un periodo di tempo specifico, ad esempio Halloween o Natale.

La Live Sponsorship permetterà alle aziende di sponsorizzare eventi live, in particolare gli eventi sportivi ai quali Netflix punta ormai dichiaratamente.