Netflix continua a stupire: quanti sono gli abbonati ora

Netflix, i risultati finanziari per il secondo trimestre del 2024 sono più che positivi, confermando una posizione dominante per la piattaforma di streaming

Netflix ha annunciato ufficialmente i risultati finanziari e i dati di crescita della piattaforma per il secondo trimestre del 2024.

Cifre che stupiscono non poco e, con un ottimo aumento degli abbonati a livello globale, la piattaforma di streaming consolida la sua posizione dominante nel settore

Netflix i dati di crescita della piattaforma

Stando ai dati condivisi da Netflix, la piattaforma ha registrato un incremento di 8,05 milioni di nuove sottoscrizioni, superando abbondantemente le stime degli analisti e raggiungendo ben 277,65 milioni di abbonati in tutto il mondo.

In questo secondo trimestre del 2024, inoltre, crescono anche i ricavi complessivi, che salgono a 9,559 miliardi di dollari con un notevole aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il colosso dello streaming ha guadagnato “solo” 8.187 miliardi di dollari.

Sale, naturalmente, anche l’utile netto che raggiunge i 2,147 miliardi di dollari rispetto ai 1,488 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2023.

Tra i dati più interessanti, anche quello relativo all’aumento degli abbonati al servizio con pubblicità, che cresce del 34% rispetto all’anno scorso e che va a dimostrare chiaramente che la strategia della piattaforma di offrire un piano “economico” ha saputo fare breccia nei cuori (e nei portafogli) dei telespettatori.

In Italia, ad esempio, il piano standard con pubblicità costa 5,49 euro al mese garantendo la visione in alta definizione a 1080p, l’utilizzo su due dispositivi contemporaneamente e il download dei contenuti ma, chiaramente, con la presenza di spot pubblicitari, tra i 15 e i 30 secondi prima e durante il contenuto in riproduzione.

Infine, si stima che per la fine del 2024 il fatturato della società potrebbe raggiungere un valore compreso tra il 14 ed il 15%.

Netflix, i piani futuri dell’azienda

Nonostante questi dati più che positivi, Netflix guarda comunque al futuro, continuando a investire per garantire ai suoi utenti il miglior servizio possibile.

Una delle prime novità in arrivo, riguarda un nuovo design per la homepage dell’app per smart TV, sviluppata con l’idea di semplificare ulteriormente la navigazione tra i vari contenuti e rendere ancora più immediato l’utilizzo della piattaforma.

Oltre a questo, il colosso della tecnologia sta puntando molto anche sui videogiochi, con l’intenzione di pubblicare un nuovo titolo al mese, ispirato naturalmente alle serie di TV più importanti sulla piattaforma come Squid Game o Emily in Paris.

L’ultima grande novità è lo streaming degli eventi sportivi, che sarà disponibile in anteprima negli USA a partire dal prossimo Natale. Tra le prime dirette, le partite di footbal della NFL mentre, dal prossimo anno, dovrebbe arrivare sulla piattaforma anche il wrestiling con la serie WWE Raw e tutti gli eventi ad essa correlati.

L’informazione al momento, fa riferimento solo agli Stati Uniti, ma non si esclude che il colosso dello streaming, sul modello di Prime Video con la Champions League, possa estendere l’offerta anche nel resto del mondo.