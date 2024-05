Nettare degli dei, il drama franco-giapponese non è finito

Drops of God, questo il titolo inglese della serie disponibile su Apple TV+, è stata rinnovata per una seconda stagione: ecco cosa sappiamo sulla trama

Fonte foto: Apple TV+

Nettare degli dei, l’acclamata serie drama franco-giapponese ambientata nel mondo dei vini pregiati, tornerà con una seconda stagione. La notizia è stata confermata in questi giorni e arriva un anno dopo il debutto della prima stagione della serie tv su Apple Tv+, che è avvenuto ad aprile 2023.

Come rivelato da Deadline, la piattaforma era riuscita ad accaparrarsi il titolo battendo diversi altri concorrenti interessati. Prodotta da Les Productions Dynamic con 22H22 e Adline Entertainment, Drops of God (questo il titolo inglese della serie tv) è un adattamento dell’omonimo manga giapponese scritto da Tadashi Agi e illustrato da Shu Okimoto.

Nettare degli dei: di cosa parla

Nella prima stagione di Nettare degli dei (Drops of Gods) il creatore della famosa Léger Wine Guide e uno dei volti più noti del mondo dell’enologia, Alexandre Léger, muore a Tokyo a 60 anni lasciando la sua straordinaria collezione di vini alla figlia biologica Camille (interpretata Fleur Geffrier), che vive a Parigi e non vede il padre da quando aveva nove anni, cioè da quando i genitori si sono separati.

Camille viene informata dello straordinario lascito testamentario quando vola a Tokyo dopo la morte del padre. Ma qui scopre anche che per entrare in possesso dell’eredità deve competere con il “figlio spirituale” del padre, un giovane e brillante enologo di nome Issei Tomine (interpretato da Tomohisa Yamashita).

Le prove che la figlia biologica e il “figlio spirituale” di Léger devono superare sono tre, tutte legate alla degustazione del vino. Camille però non sa nulla di vino: anzi, non ne ha mai bevuto nemmeno un goccio.

La prima stagione della serie tv ha ricevuto un’accoglienza estremamente positiva da pubblico e critica ed è stata definita una «gemma nascosta».

Il cast di Drops of God

Oltre agli interpreti già citati, il cast della prima stagione di Nettare degli dei include Tom Wozniczka, Stanley Weber (che interpreta Alexandre Léger), Luca Terracciano, Azusa Okamoto, Gustave Kervern e Cécile Bois.

Completano il cast Margaux Châtelier, Makiko Watanabe, Satoshi Nikaido, Antoine Chappey, Masane Tsukayama e Lidia Vitale.

Cosa si sa della seconda stagione di Nettare degli dei

Fleur Geffrier (nota per Das Boot ed Elle) e Tomohisa Yamashita (visto tra le altre cose in Alice in Borderland) torneranno a interpretare i protagonisti anche nella seconda stagione di Nettare degli dei.

Anche la regia dei nuovi episodi sarà nuovamente nelle mani di Oded Ruskin, che ha già diretto la prima stagione creata da Quoc Dang Tran e prodotta da Klaus Zimmermann.

Nel nuovo ciclo di episodi i due protagonisti si troveranno a fronteggiare un’altra sfida quasi impossibile: svelare le origini del vino più straordinario di sempre, un’impresa in cui persino Alexandre Léger aveva fallito. Per riuscirci, dovranno sperimentare una serie di assaggi e test, viaggiare per il mondo e anche affrontare alcuni “demoni interiori”. In definitiva, li attende una sfida che li cambierà per sempre.

Anche la seconda stagione uscirà su Apple Tv+, ma la data esatta di uscita non è ancora nota.