Ninebot Max G30LP, monopattino con batteria infinita

Fonte foto: Segway 1 di 6 Segway Ninebot Max G30LP, il nuovo monopattino La corsa alla mobilità elettrica e sostenibile sembra aver dato una scossa al settore dei monopattini. Se fino allo scorso anno i modelli disponibili potevano contarsi sulle dita di una mano, negli ultimi mesi ne sono stati lanciati a decine e tutti molto interessanti. Una delle più attive è sicuramente Segway Ninebot, che dopo aver lanciato anche in Italia il modello E22, ora torna con un nuovo mezzo più grande, ma soprattutto con un'autonomia (quasi) infinita: il Max G30LP. Per il momento è stato lanciato solo negli Stati Uniti, ma non è escluso che arrivi anche da noi.

Fonte foto: Segway 2 di 6 Segway Ninebot Max G30LP, il design Già dal nome si intuisce che il nuovo monopattino elettrico ha molto in comune con il Ninebot Max G30, da cui prende ispirazione. Vedendo le immagine, i due mezzi sono molto simili: questa nuove versione è leggermente più corta e anche più leggera, cosa che lo rende più maneggevole in mezzo al traffico. La struttura, però, resta robusta e stabile, anche sui percorsi accidentati.

Fonte foto: Segway 3 di 6 Le caratteristiche del Segway Ninebot Max G30LP Il Ninebot MAx G30LP è un monopattino senza mezze misure. Il motore ha una potenza nominale da 350W e può raggiungere una velocità massima di 30Km/h. Nel caso in cui arrivi in Italia, però, dovrà essere bloccata a 25Km/h, il limite previsto dalle norme italiane. La potenza del motore permette di superare senza grosse difficoltà anche piccole salite con una pendenza del 20%. Le gomme sono da 10 pollici e sono senza camera d'aria: in questo modo non si bucano, ma allo stesso tempo sono più rigide.

Fonte foto: Segway 4 di 6 Segway Ninebot Max G30LP, le modalità di guida e l’app Come la maggior parte dei monopattini Segway Ninebot, anche il Max G30LP offre tre modalità di guida (Eco, Standard e Sport) in base al tipo di tracciato e alla quantità di energia rimasta in batteria. Sul manubrio è presente un piccolo display che permette di monitorare le informazioni più importanti, tra cui la velocità e la batteria.

Fonte foto: Segway 5 di 6 La batteria del Segway Ninebot Max G30LP La caratteristica più interessante del monopattino è sicuramente l'autonomia. Grazie a una batteria da 367Wh garantisce un'autonomia di circa 40 chilometri, che può variare in base a tanti fattori esterni, come il percorso e la qualità del manto stradale. Grazie alla frenata rigenerativa, si riesce a recuperare anche un po' di energia.