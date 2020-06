Ninebot E22E, il monopattino elettrico dalle ruote grandi (e a prova di foratura)

Segway è tornata: c’è un nuovo monopattino elettrico in famiglia, il Ninebot E22E. E a breve ce ne saranno anche altri, perché con il Ninebot E22E debutta anche la nuova serie E. Si tratta di modelli di fascia media per l’uso prettamente urbano, caratterizzato da ruote molto grandi e a prova di foratura grazie alle gomme speciali.

Gli pneumatici, infatti, sono da 9 pollici (contro i 6 pollici della maggior parte dei monopattini per la città) e a doppia densità. L’uso urbano è favorito da un peso abbastanza contenuto e da tutte le dotazioni previste dalla legge in fatto di luci e catarifrangenti: luci a LED E-MARK anteriori, posteriori e dei freni e catarifrangenti E-MARK anteriori, laterali e posteriori per aumentare al massimo la visibilità di questo mezzo, e del suo guidatore, anche al buio. Non manca neanche il campanello a pressione e la connettività Bluetooth per collegare allo smartphone il monopattino elettrico (e aggiornarne il firmware).

Per il resto il Ninebot E22E è un monopattino di fascia media che, però, come tutti i prodotti Segway, ha un prezzo decisamente “premium“ rispetto all’agguerrita concorrenza cinese.

Ninebot E22E: caratteristiche tecniche

Il Ninebot E22E pesa 13,5 chilogrammi e ha un motore da 300 Watt di potenza, che gli permette di affrontare pendenze fino al 15% (se non pesiamo troppo), alimentato da una batteria da 184Wh (5100 mAh) che gli permette una percorrenza fino a 22 chilometri con una ricarica (che avviene in tre ore e mezza). È possibile acquistare anche una batteria aggiuntiva, che porta l’autonomia a 45 chilometri. Ha tre modalità di guida e il cruise control e può toccare la velocità massima di 22 chilometri orari. Ha una resistenza all’acqua certificata IPX4, quindi si può guidare anche sotto una pioggia non eccessiva. Per guidarlo, infine, serve una età minima di 14 anni.

Ninebot E22E: prezzo e disponibilità

Il Ninebot E22E è già acquistabile sullo shop online di Segway-Ninebot, nell’unico colore disponibile al momento: grigio. Il prezzo è di 449 euro, IVA inclusa. Parte di questo costo può essere recuperato in Italia grazie ai recenti incentivi alla micromobilità elettrica, che coprono fino al 60% del prezzo del modello scelto e fino a 500 euro massimi. Il che si traduce in un prezzo finale inferiore ai 200 euro.