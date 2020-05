Nokia 125, telefonino lowcost con batteria infinita: quanto costa

La “telefonino mania” non sembra aver mai fine, e lo sa bene Nokia che su questo settore ha sempre puntato tantissimo, anche negli anni più complicati. I cellulari old style con tastiera fisica e schermo molto piccolo continuano ad avere un loro mercato, soprattutto tra coloro che non amano gli smartphone e nei paesi in via di sviluppo, dove non tutti hanno soldi a sufficienza per acquistare i top di gamma.

Negli ultimi anni Nokia ha lanciato diversi telefonini, alcuni anche abbastanza interessanti, come ad esempio il nuovo Nokia 3310 e il Nokia 8810 che montano il sistema operativo KaiOS che permette anche l’installazione di WhatsApp. Dai rumors usciti negli ultimi giorni, il brand finlandese sembrerebbe pronto a lanciare due nuovi telefonini lowcost, caratterizzati come al solito da una batteria praticamente infinita: il Nokia 125 e il Nokia 150. Si tratta di dispositivi abbastanza semplici, con tastiera fisica e senza supporto alle applicazioni come WhatsApp o Facebook. I due telefonini hanno già ricevuto la certificazione da TENAA, l’ente certificatore cinese, e sono pronti per fare il loro debutto sul mercato.

Nokia 125, le caratteristiche

Design classico e massima funzionalità sono le due peculiarità principali del Nokia 125, il prossimo telefonino dell’azienda finlandese. Ad annunciare l’arrivo sul mercato, anche in Europa, del cellulare è Roland Quandt, giornalista sempre molto informato sulle novità legate al mondo Nokia. Inoltre, il cellulare ha ricevuto anche la certificazione da parte di TENAA.

Dalle immagini apparse online, il design del Nokia 125 è quello classico dei telefonini old style: schermo da 2,4 pollici, tastiera fisica e fotocamera posteriore VGA che permette di scattare immagini dalla dubbia qualità. La RAM dovrebbe essere da 4MB, mentre lo spazio di archiviazione non dovrebbe superare i 16MB. Presente il jack audio e anche la Radio FM.

Il punto forte sarà la batteria da 1020mAh che assicura un’autonomia di almeno una settimana, che può arrivare anche a 15 giorni in standby.

Nokia 150, cosa sappiamo

Sul Nokia 150 le informazioni sono un po’ di meno, ma le caratteristiche non dovrebbero essere tanto differenti da quelle del Nokia 125. Il design sarà probabilmente differente, con una diversa disposizione dei pulsanti della tastiera. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche non bisogna aspettarsi molto: siamo sempre di fronte a un cellulare con tastiera fisica e componenti hardware abbastanza vecchie.

Prezzo Nokia 125 e Nokia 150

Rolandt Quandt, oltre a rivelare l’arrivo dei due dispositivi in Europa, ne ha annunciato anche il prezzo di lancio. Il Nokia 125 dovrebbe costare 35,90 euro, mentre il Nokia 150 41,90 euro. Questo confermerebbe l’intenzione dell’azienda finlandese di continuare a puntare sugli telefonini lowcost, un mercato che ancora attira milioni di persone in tutto il Mondo.