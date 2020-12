Nokia 5.4, tutte le caratteristiche dello smartphone lowcost

Lo smartphone Nokia 5.4 potrebbe fare il suo debutto sul mercato a breve. A rafforzare questa supposizione è la recente comparsa del telefonino sulla lista delle certificazioni FCC, grazie al quale è stato possibile scoprire anche qualche informazione in più sulle specifiche tecniche del nuovo modello della casa produttrice finlandese HMD.

Sebbene non si abbiano ancora informazioni certe sulla data ufficiale della presentazione, il fatto di essere stato integrato nella lista FCC dà ormai per certo il suo lancio, il quale potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Le caratteristiche tecniche, almeno quelle principali, sembrano state svelate in toto ed è già possibile avere una fotografia completa di quello che sarà il modello in fase di rilascio. Da quello che si evince, in ogni caso, è possibile notare come si tratti di un prodotto particolarmente interessante, soprattutto per quello che dovrebbe essere uno smartphone lowcost a tutti gli effetti ma, non per questo, meno interessante o valido.

Nokia 5.4, design e schermo

Partendo dal design, il nuovo smartphone di casa Nokia peserà 182 grammi. Le dimensioni, poi, lo mostrano in linea con quelle degli smartphone più apprezzati del momento: parliamo di 160.97 x 75.99 x 8.70mm. Il telefono, inoltre, sarà disponibile in due diverse colorazioni: blu e viola.

Lo smartphone potrà contare su uno schermo LCD IPS da 6,39 pollici HD+, con una risoluzione di 1520×720 pixel. Ovviamente, ci sarà spazio anche per la fotocamera anteriore: era infatti già trapelata la notizia di un punch-hole, ovvero dell’alloggiamento incastonato nella parte superiore sinistra dello schermo.

Nokia 5.4, le caratteristiche tecniche

Passando invece all’interno, Nokia 5.4 potrà puntare su un SoC Qualcomm Snapdragon 662, 4GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Come se non bastasse, lo spazio di archiviazione potrà essere raddoppiato fino a 256 GB grazie all’alloggiamento per microSD presente sulla sezione laterale dello smartphone.

Per quanto riguarda il sistema operativo presente sul telefonino Nokia 5.4, la scelta è ricaduta su Android 10, alimentato da una batteria da 4000 mAh. Qualche dubbio circonda ancora il sistema di ricarica rapida; infatti, a oggi non è ancora certo se supporterà la ricarica da 10W o da 18W.

Nokia 5.4, tutte le fotocamere

Lo spazio dedicato alle fotocamere è occupato, sul lato posteriore, da una configurazione a quattro lenti, composta da un sensore primario a 48 megapixel, un secondo da 5 MP ultragrandangolare, una lente macro con sensore da 2 MP e un sensore di profondità con lente sempre da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è meno potente del sensore primario ma comunque degna di riguardo, visto che è caratterizzata da un sensore da 16MP.

Nokia 5.4, le altre caratteristiche

Lo smartphone Nokia 5.4 potrà contare sull’alloggiamento per connettore minijack da 3,5 mm, ovvero per gli auricolari cablati e una porta USB type-C. Interessante è la presenza di un pulsante per richiamare l’attenzione di Google Assistant, presente sul lato sinistro della scocca e utile per interagire con l’assistente vocale senza dover sbloccare il telefonino.

Ultima ma non meno importante è la presenza di un sensore per la lettura dell’impronta digitale, presente sul pannello posteriore dello smartphone per lo sblocco e l’autorizzazione delle operazioni che richiedono un livello di sicurezza maggiore.

Nokia 5.4, quando esce e quanto costa

Il Nokia 5.4 arriverà inizialmente in India, dove è previsto un prezzo di partenza di circa 200 euro al cambio attuale. La data di lancio era inizialmente prevista per fine febbraio 2021, ma Nokia potrebbe decidere di lanciarlo sul mercato molto prima e il fatto che lo smartphone abbia superato le certificazioni sembrerebbe confermarlo. Successivamente potrebbe arrivare anche in Europa, ad un prezzo che si prevede compreso tra 250 e 300 euro.

La gamma Nokia di fascia media e bassa, quindi, sta per rinnovarsi con Nokia 5.4, Nokia 3.4 e Nokia 2.4.