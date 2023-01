Nokia C21 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Nokia ha ufficializzato, tramite il suo sito internazionale, un nuovo smartphone ultra low cost: è il Nokia C21, successore di Nokia C20 che si posiziona in gamma subito sotto il Nokia C21 Plus.

Il Nokia C21 è uno smartphone entry level e caratterizzato da una scheda tecnica ridottissima, ancor meno memoria (la RAM si ferma a 3 GB) e il sistema operativo è un leggerissimo (ma non aggiornatissimo) Android 11 Go Edition. Non siamo di fronte ad un mostro di potenza, né alle ultime tecnologie disponibili, ma questa tipologia di smartphone ha un suo mercato: negli ultimi cinque anni, infatti, la gamma C ha totalizzato il 16% delle vendite di Nokia.

Nokia C21: caratteristiche tecniche

Il Nokia C21 è uno smartphone ultra economico, con la scocca in plastica e le cornici in metallo. Il dispositivo è certificato IP52, cioè resistente alla polvere e a gocce d’acqua. Il processore è l’Unisoc 9863A1 abbinato a 2/3 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibile con scheda microSD fino a 256 GB.

Il display misura 6,5 pollici è di tipo LCD, con risoluzione HD+ e sensore per le impronte digitali posto sul retro. Il comparto fotocamere è essenziale e consiste in un solo sensore fotografico posteriore da 8 MP (al di sopra del lettore per le impronte digitali) e di un sensore anteriore, da 5 MP, posto nel notch centrale a forma di U.

Le connessioni includono il 4G, il jack da 3,5 millimetri utile per utilizzare gli auricolari con filo, la micro USB, scelta un bel po’ anacronistica, ma per risparmiare va bene anche questo. C’è anche la Radio FM che però può essere ascoltata solo con le cuffie.

La batteria ha una capacità di 3.000 mAh che secondo le specifiche di Nokia arriva fino a fine giornata senza intoppi (il chip consuma poco) e la ricarica è da 5W.

Nokia C21: disponibilità e prezzi

Con la presentazione ufficiale del Nokia C21 non sono state però date informazioni riguardo l’arrivo di questo telefono sui mercati globali. Rispetto al prezzo non ci sono ancora i listini ma ricordiamo che la serie precedente, Nokia C20 è stato venduta anche in Italia al prezzo di circa 120 euro.