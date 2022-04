Nokia G11 in Italia: tanta batteria a poco prezzo

Finalmente il nuovo smartphone Nokia G11 è disponibile per l’acquisto sul mercato italiano. Smartphone dal prezzo veramente contenuto, il G11 è un entry-level con connessione 4G che ha come punti di forza la generosa batteria e la robustezza. Di sicuro, questo device, piacerà ad un gran numero di utenti, per svariati motivi, ma il primo sarà certamente il prezzo.

Sebbene il nuovo device di HMD Global non abbia delle caratteristiche tecniche da top di gamma, si presenta con tutte le carte in regola per essere uno dei migliori smartphone di fascia bassa del 2022. Lanciato ufficialmente a febbraio, il Nokia G11 è uno smartphone che promette un’autonomia fino a tre giorni, peculiarità molto interessante per chi si vuol dimenticare, almeno per qualche giorno, di ricaricare il telefono. Tra l’altro, il G11 è dotato di un sistema che permette all’utente di sbloccare il device con la mascherina. Ulteriori caratteristiche di rilievo sono un grande display e un comparto fotografico posteriore a tre sensori.

Nokia G11: com’è

La specifica più importante del device è la batteria, una cella da ben 5.050mAh, con supporto per la ricarica a 18W, ( anche se nella scatola del telefono c’è solo un caricabatterie da 10W). Il Nokia G11 presenta anche il sistema Super Battery Saver, che permette di aumentare ancora l’autonomia del dispositivo ottimizzando (verso il basso) le prestazioni.

Provvisto di uno schermo LCD HD da 6,5 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e di campionamento tattile fino a 180 Hz, il dispositivo conta sul chip Unisoc T606. Ad affiancare il processore ci sono troviamo varianti di memoria da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna (espandibile tramite scheda microSD).

Per quanto riguarda la configurazione fotografica, sul davanti è posizionata una selfie-camera da 8 MP, ma è sul posteriore che il comparto è più ricco, grazie alla presenza tre sensori: il principale da 13 megapixel, una cam macro da 2 megapixel e una per la profondità da 2 megapixel.

Prezzo e disponibilità

Il Nokia G11 è disponibile in Italia nella colorazione Charcoal, al prezzo di 179 euro nella variante da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.