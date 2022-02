Nokia G21 è il nuovo smartphone economico con super batteria

C’è un nuovo smartphone che ha tutte le caratteristiche per entrare nel cuore delle persone che non amano i fronzoli e che desiderano un telefono versatile e semplice da utilizzare. Parliamoci chiaro: chi va dritto al sodo apprezzerà sicuramente il nuovo Nokia G21 dal design asciutto e lineare e con una durata della batteria (dice Nokia) di almeno tre giorni tra una ricarica e l’altra.

L’affidabilità del nuovissimo Nokia G21 sbarcato sul mercato italiano, si esprime al meglio anche con i miglioramenti alla modalità di risparmio energetico che è stata resa più funzionale. Ciò ha consentito a HMD Global, l’azienda titolare di Nokia, di abilitare un primo livello di risparmio energetico quando la carica disponibile scende al 20%, mentre il secondo livello si attiva quando la carica scende al 10%. Questa strategia serve per prolungare ulteriormente la durata della batteria, a favore di chi desidera vivere svincolato da continue ricariche del proprio device. A ciò si aggiunga che il nuovo smartphone è decisamente più sottile rispetto al predecessore G20, passando da 9,2 mm a 8,5 mm, e il risultato è presto detto: Nokia G21 è un dispositivo comodo ed efficace per chi alle prestazioni fine a sé stesse preferisce la concretezza.

Nokia G21: caratteristiche tecniche

Il Nokia G21 è dotato di un chipset un po’ più potente rispetto al modello precedente: si tratta dell’UniSoc T606 4G con processo produttivo a 12 nm (Nokia G20 aveva un MediaTek Helio G35). I tagli di memoria disponibili sono due: 4/64 GB o 4/128 GB.

Nokia G21 è ha un display LCD da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, compatibile anche con Netflix in HD, a differenza del predecessore G20. Inoltre, per preservare la carica della batteria sui 3 giorni, si può abilitare la modalità adattiva per il display in modo che possa scendere a 60 Hz quando 90 Hz non sono necessari.

Il comparto fotocamere presenta un nuovo sensore da 50 MP per la cam principale (il G20 aveva un sensore da 48 MP), affiancato da un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP. C’è anche una modalità notturna. Rispetto al G20 però sembra sia stato eliminato l’ultrawide da 5 MP lasciando solo una macro cam da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il lettore d’impronte è nel tasto di accensione, posizionato sul lato della scocca, ma è disponibile anche lo sblocco facciale.

Il G21 è “pronto per Android 12" ma in realtà lo troviamo al momento dell’acquisto dotato con Android 11. Come parte del consueto programma di supporto software di HMD, riceverà due aggiornamenti del sistema operativo (ovvero Android 12 e 13) e tre anni di patch di sicurezza ed ExpressVPN preinstallata con prova gratuita di 30 giorni.

Nokia G21: prezzi e disponibilità

Il Nokia G21 è disponibile in Italia a 229 euro per ora nell’unico colore Nordic Blue. Inclusi nella confezione un caricatore da 10 W, un cavo USB Type-C (USB 2.0) OTG e la custodia trasparente realizzata al 100% con materiali riciclati.