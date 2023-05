Nokia G60 al minimo storico: oggi è un affare per tutti

Uno smartphone che non sia solo performante, ma anche ecosostenibile. Questi i principi che hanno guidato Nokia nella realizzazione del nuovo Nokia G60, uno smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato sempre più ricca composta da dispositivi a metà tra dei top di gamma e dei medio di gamma. Il Nokia G60 ha una scheda tecnica molto interessante, con uno schermo dalle dimensioni big e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz (un must presente su oramai tantissimi dispositivi), una fotocamera principale da ben 50MP e una batteria che dura tutto il giorno. Abbiamo parlato di sostenibilità e il motivo è molto semplice: il 60% della scocca è realizzato con plastica riciclata.

Oggi vi parliamo del Nokia G60 non solo per le sue caratteristiche, ma anche e soprattutto per l’ottima promo che troviamo su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto top del 29% che fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e diventa uno dei dispositivi più interessanti disponibili sul sito di e-commerce. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Approfittatene subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Nokia G60

Nokia G60: la scheda tecnica

Nokia non ha bisogno di molte presentazioni: per oltre un decennio è stata un punto di riferimento nel mondo della telefonia e dopo un primo momento di difficoltà, è tornata a essere protagonista anche con gli smartphone. Il Nokia G60 ne è la dimostrazione: smartphone con una buona scheda tecnica e con alcune caratteristiche veramente uniche.

Partiamo proprio da questo punto. Il Nokia G60 è uno smartphone che strizza l’occhio all’ambiente: il telaio e la cover posteriore sono realizzati rispettivamente con il 60% e il 100% di plastica riciclata. Ma non finisce qui. Lo smartphone, infatti, ha la certezza di ricevere aggiornamenti software (le nuove release di Android) e le patch di sicurezza (mensili) per almeno tre anni. Così sarà sempre aggiornato anche contro i pericoli più recenti.

La scheda tecnica non è da meno. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,58" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende più fluido quando utilizziamo i videogame e le app social (la differenza la si nota soprattutto quando si scorre il feed dei propri profili social). Lo smartphone si basa sulla piattaforma Snapdragon 695 che integra il modem 5G ed è supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto valido anche il comparto fotografico che si avvale delle più avanzate tecnologie Nokia. L’intelligenza artificiale viene costantemente in nostro soccorso sia quando scattiamo sia quando registriamo dei video. La qualità delle foto quando c’è poca luce è notevole. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultragrandangolare da 8MP e sensore macro da 2MP. La fotocamera selfie è da 8MP. Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Nokia G60 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta shock per il Nokia G60, smartphone che, come abbiamo appena visto, ha delle caratteristiche interessantissime. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 249,90€, con uno sconto di ben il 29% su quello di listino. Si risparmiano ben 100€ rispetto a quello di listino e si approfitta del prezzo più basso di sempre. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (disponibile solo per gli utenti Prime).

Nokia G60