Nokia porta in Italia la sua Smart TV con Fire TV integrata

Nokia torna protagonista nel mondo delle Smart TV, lanciando sul mercato una nuova gamma di televisori 4K con integrata la Fire TV di Amazon. La nuova gamma è disponibile in tre formati: 43, 50 e 55 pollici e garantisce la piena compatibilità con tutti i maggiori servizi di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e tutti gli altri.

In questo modo Nokia diversifica la sua gamma di Smart TV, che già vede presenti nel listino ufficiale diversi modelli con sistema operativo Android TV. Adesso i fan del marchio hanno un’opzione in più, che sceglieranno più facilmente se sono già soddisfatti dell’ecosistema Amazon.

Nokia Smart TV – TV da 43 pollici (108 cm) con Fire TV integrata

Nokia Smart TV – TV da 50 pollici (126 cm) con Fire TV integrata

Nokia Smart TV – TV da 55 pollici (139 cm) con Fire TV integrata

Smart TV Nokia con Fire TV: caratteristiche

La Smart TV Nokia con Fire TV integrata ha un display, disponibile in tre formati, che garantisce una buona qualità d’immagine grazie alla risoluzione 4K e alla compatibilità con i formati HDR10 e Dolby Vision.

Il processore usato su queste TV è un quad-core da 1,1 GHz e su una GPU ARM Mali G52 MC1 a 550 MHz. A questi due chip si affiancano 2 GB di RAM e 16 GB di memoria per l’archiviazione delle app, che si scaricano dallo store di Amazon.

Il sistema operativo, infatti, è Fire TV OS, che deriva da Android TV ma non è direttamente compatibile con l’OS di Google, tanto che le app si scaricano da uno store dedicato e non dal Play Store.

Il vero punto di forza di questo televisore sta nella grande semplicità di utilizzo che ricorda in tutto e per tutto l’esperienza d’uso delle ormai ben note chiavette Fire TV. Le applicazioni, il setup iniziale e qualsiasi tipo di configurazione avanzata sono stati semplificati al massimo, per garantire anche all’utente meno avvezzo alla tecnologia la possibilità di godere appieno delle caratteristiche Smart di un televisore moderno.

La pagina di accesso al televisore, ad esempio, mostra i diversi servizi disponibili e i contenuti personalizzabili in base ai gusti dell’utente. Per navigare tra le varie icone si può utilizzare Alexa oppure il classico telecomando in dotazione, anch’esso estremamente semplificato per offrire all’utilizzatore comandi intuitivi e veloci.

In tema di connettività, invece, questo televisore Smart ha il WiFi 5 dual band, Bluetooth 5.0, tre porte HDMI 2.1, due ingressi USB e l’Ethernet per la connessione via cavo al router di casa.

Naturalmente il televisore è compatibile anche con gli ultimi standard del nuovo Digitale Terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, ed è disponibile anche lo slot CI+ per inserire le schede per i servizi a pagamento.

Concludono la dotazione due speaker da 10W ciascuno, e la compatibilità con i formati audio Dolby Atmos e DTS Surround.

Esteticamente, invece, balza subito all’occhio un design piuttosto minimal, pensato per semplificare al massimo la vita dell’utente e l’installazione del dispositivo, ma che comunque non rinuncia a una certa cura nei dettagli.

Smart TV Nokia con Fire TV: quanto costa

Nokia ha puntato su un dispositivo immediato e privo di fronzoli, fatto per essere collegato e acceso senza complicare la vita del telespettatore. Non una TV di fascia elevata, si intende, ma un prodotto intermedio pensato per chi non ha particolari esigenze di visione e di ascolto ed è in cerca di un televisore Smart per la riproduzione dei contenuti in streaming e, naturalmente, dei classici canali in chiaro.

Ed è proprio questa la forza di questa Fire TV che arriva sul mercato a un prezzo interessante:

Nokia Fire TV 43 pollici: 349,90 euro

Nokia Fire TV 50 pollici: 429 euro

Nokia Fire TV 55 pollici: 454,50 euro

Tutti e tre i modelli sono già disponibili anche su Amazon, agli stessi prezzi di listino.