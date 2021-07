Nokia presenta uno smartphone indistruttibile: si chiama XR20

È ufficiale Nokia XR20, e a sentire l’azienda finlandese si tratta di un prodotto indistruttibile. Tuttavia il Nokia non rinuncia ad alcuni “confort tecnici" sconosciuti a buona parte della concorrenza rugged, la categoria di smartphone ultra resistenti in cui rientra il nuovo Nokia XR20.

Già il nome anticipa il prodotto da cui deriva, cioè Nokia X20 presentato giusto qualche mese fa. È da X20 che Nokia XR20 mutua buona parte delle caratteristiche tecniche come il chip Snapdragon 480 5G o il display, che tuttavia esce rafforzato dalla cura degli uomini di Nokia: XR20 utilizza il resistente Gorilla Glass Victus di Corning invece che il Gorilla Glass 5 di X20. Specifiche a parte, che analizzeremo più in basso, Nokia XR20 è uno smartphone Android pronto ad affrontare a testa alta anche i compiti più gravosi. Merito delle certificazioni IP68 contro acqua e polvere e lo standard militare MIL-STD-810H, che secondo Nokia offrono un grado di protezione di gran lunga maggiore rispetto alle sfide che si incontrano normalmente. In più ci sono un pulsante programmabile, per richiamare rapidamente una funzione che si utilizza spesso, ed un anello a cui assicurare gli accessori dotati di cordino.

Nokia XR20, caratteristiche tecniche

Nokia XR20 ha un display Full HD+ da 6,67 pollici in formato 20:9 con 550 nit di luminosità massima, protetto da uno strato di Gorilla Glass Victus ed in grado di essere comandato anche attraverso guanti e mani bagnate, esattamente ciò che serve ad un prodotto di questo tipo.

Ad orchestrare l’intera esperienza utente c’è il recente Snapdragon 480 5G, chip di Qualcomm realizzato ad 8 nanometri, octa core da 2 GHz di frequenza massima con GPU Adreno 619; al suo fianco 4 o 6 GB di RAM di tipo LPDDR4x con, rispettivamente, 64 o 128 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.1, comunque espandibile grazie allo slot per microSD.

Due le fotocamere posteriori, poche per gli standard odierni ma forse più di quante ci si aspetta da un telefono rugged. Comunque di qualità, a giudicare dalla copertura offerta dalle lenti Zeiss per la fotocamera principale da 48 megapixel f/1.79, mentre al suo fianco c’è una ultra grandangolare da 13 megapixel con angolo di visuale di 123 gradi ed apertura f/2.4. Degni di nota l’audio spaziale OZO e la nuovissima modalità SpeedWarp con super stabilizzazione.

Nokia ha comunicato con orgoglio la pressione sonora raggiunta dagli altoparlanti di sistema di XR20: 96 decibel, un numero sufficientemente elevato anche per gli scenari più rumorosi (leggasi: in cantiere). A proposito di audio c’è l’ingresso per il jack da 3,5 mm, così come sul telaio trovano posto il sensore di impronte digitali, il pulsante per richiamare Google Assistant, un secondo pulsante personalizzabile sul profilo superiore, e il carrellino che ospita due SIM card o una più la microSD.

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, NavIC, USB-C, batteria da 4.630 mAh con ricarica cablata a 18 watt e pure wireless a 15 watt.

Nokia XR20, prezzi e disponibilità

Nokia XR20 è disponibile all’acquisto in Europa a 499 euro per la variante da 4/64 GB. Non è ancora chiaro se arriverà anche quella da 6+128 GB e a che prezzi, ma la 4/64 è già preordinabile anche su Amazon.

Nokia XR20 – Smartphone Rugged – Versione 4/64 GB