Nokia T21 arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Arriva anche in Italia il tablet Nokia T21 successore del Nokia T20 che, mai come in questo caso, porta con sé una serie di miglioramenti che possono far pensare a un suo acquisto. Il tablet è stato presentato lo scorso settembre, ma solo ora il produttore ha deciso di venderlo anche in Italia e proporlo come un dispositivo adatto alle famiglie in cerca di un prodotto affidabile e non molto costoso.

Nokia T21 caratteristiche tecniche

Nokia T21 è un tablet Android con display da 10,36 pollici di tipo IPS, con una risoluzione 2K e una luminosità tipica a 360 nit, protetto da un vetro rinforzato. E’ certificato Widevine L1 che ne garantisce la possibilità di vedere in streaming i contenuti HD in arrivo dai servizi più famosi quali Netflix, Prime Video, Disney+ e via dicendo. Lo schermo è racchiuso in una scocca in alluminio e plastica riciclata al 60%, e il tablet ha passato la certificazione IP52.

Sotto la scocca Nokia (o meglio HDM Global che è l’attuale proprietaria del marchio) propone un SoC Unisoc T612 a cui affianca 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione che si può comunque espandere fino a 512 GB, inserendo una scheda microSD. L’audio è riprodotto da una coppia di speaker OZO Playback mentre non mancano due microfoni.

Nessun problema, quindi, per le videochiamate con la fotocamera frontale da 8 MP con autofocus. La fotocamera posteriore è sempre da 8 MP, ma senza autofocus.

Completa la dotazione di connessioni: WiFi 802.11 ac (WiFi 5), Bluetooth 5.0 e piena compatibilità con tutti i sistemi satellitari (GPS, GLONASS, Galileo). Inoltre è disponibile anche una versione con connessione 4G a cui si aggiunge anche il chip NFC per i pagamenti contactless. Oltre alle connessioni wireless sopraelencate sono offerte anche un porta per jack da 3,5 mm e una USB Type-C utilizzata anche per la ricarica della batteria.

Quest’ultima è una versione da 8.200 mAh che è compatibile con la ricarica a 18 W. Da notare che nel bundle non è presente il caricabatterie, e volendo si può acquistare per 30 euro anche un modello da 20 W per velocizzare i tempi di ricarica. Nokia parla di un’autonomia pari a 7 ore di videoconferenze o 15 ore di navigazione web.

Nokia T21 arriva con Android 12 e l’azienda garantisce tre anni di aggiornamenti di sicurezza con cadenza mensile e due anni di aggiornamento del sistema operativo. Da sottolineare infine che Nokia T21 ha ricevuto anche la certificazione Google Android Enterprise Recommended, che lo rende un dispositivo adatto anche alle aziende che lavorano con il cloud di Google.

Nokia T21: prezzi e disponibilità

Nokia T21 arriva in Italia in due versioni: la prima con WiFi, 4 GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione è disponibile nella colorazione Charcoal Grey a partire da 249 euro. La seconda con WiFi e 4G (Dual Sim), 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione è disponibile nella colorazione Charcoal Grey a partire da 279 euro.