Xiaomi amplia la sua gamma di tablet Android con il lancio del nuovo Redmi Pad SE 8,7, disponibile da subito in due varianti, una solo Wi-Fi e una dotata anche della connettività 4G. Il modello si affianca al Redmi Pad SE da 11 pollici e al più potente e completo Redmi Pad Pro (di cui potete leggere la recensione di Libero Tecnologia) recentemente annunciato anche in versione 5G. Il nuovo tablet di Xiaomi è già in vendita anche in Italia.

Redmi Pad SE 8,7: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi Pad SE 8,7 ha un display LCD da 8,7 pollici di diagonale con risoluzione di 1.340×800 pixel e un rapporto tra le dimensioni di 5:3. Il display ha una luminosità di picco di 600 nit e un refresh rate massimo di 90 Hz. Sotto la scocca è presente il SoC MediaTek Helio G85, realizzato con processo produttivo a 12 nm e dotato di una CPU octa-core, con due core Cortex A75 da 2 GHz e sei core Cortex A55 da 1,8 GHz.

Il chip viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage eMMC 5.1. Al momento, questa è l’unica combinazione disponibile in Italia. La scheda tecnica del tablet sul sito Xiaomi conferma l’esistenza anche delle varianti 4/128 GB e 6/128 GB. Tali varianti potrebbero arrivare sul mercato successivamente. Lo spazio di archiviazione è sempre espandibile, tramite microSD.

Il tablet ha una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. C’è anche una batteria da 6.650 mAh, con possibilità di ricarica esclusivamente via cavo, con potenza di 18 W. Per quanto riguarda la connettività, invece, il Redmi Pad SE 8,7 può sfruttare il Wi-Fi 5 Dual Band e il Bluetooth 5.3. Il tablet ha un jack audio da 3,5 mm. Non c’è, invece, il sensore di impronte digitali.

Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Non ci sono informazioni in merito al numero di major update che Xiaomi garantirà al tablet (dovrebbe esserci un solo major update, come per il modello da 11 pollici). Il nuovo modello della gamma di tablet Xiaomi ha dimensioni pari a 211,58 x 125,48 x 8,8 mm e pesa 373-373 grammi (la versione 4G è leggermente più pesante). A disposizione degli utenti ci sono tre colorazioni: Grigio grafite (unica colorazione disponibile per la versione 4G), Verde aurora e Azzurro cielo.

Redmi Pad SE 8,7: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi Pad SE 8,7 è disponibile da subito in Italia con i seguenti prezzi:

Redmi Pad SE 8,7 WiFi – 139,90 euro

Redmi Pad SE 8,7 LTE 4G – 179,90 euro

Il tablet è già disponibile su Amazon.

