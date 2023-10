Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

HMD Global, il produttore di smartphone che ha rilevato Nokia nel 2016, ha lanciato il primo telefono costruito completamente in Europa. Con una dichiarazione ufficiale, il brand ha fatto sapere di aver aperto uno stabilimento in Ungheria, il primo di una lunga serie di impianti che verranno installati nel Vecchio Continente e che provvederanno a soddisfare la crescente richiesta di device da parte consumatori europei.

Il primo smartphone Nokia prodotto completamente in Europa è il Nokia XR21 Limited Edition, uguale in tutto e per tutto all’XR21 presentato a inizio 2023 che arriva però in un’edizione limitata a solo 50 esemplari in tutto il continente.

Nokia XR21 Limited Edition: scheda tecnica

Nokia XR21 Limited Edition ha un display IPS LCD da 6,49 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 695, un SoC di fascia medio-bassa a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione, espandibile acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1.8) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La Fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.4).

Tra le opzioni di connettività troviamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i collegamenti satellitari GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica.

La batteria è da 4.800 mAh, con ricarica cablata a 33 W. Il sistema operativo è Android 12 con la garanzia da parte di Nokia di 3 anni di aggiornamento Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Infine c’è la certificazione IP69K, che attesta la resistenza del Nokia XR21 Limited Edition alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni, e a tutte le sollecitazioni esterne che potrebbero danneggiare il device.

Dall’elenco dei componenti, gran parte dei quali provengono dall’Asia orientale, è facile capire come questo telefono in realtà sia assemblato in Europa, più che prodotto.

Nokia XR21 Limited Edition: prezzo e disponibilità

Il Nokia XR21 Limited Edition è il primo smartphone di HMD Global prodotto in Europa e sarà disponibile in soli 50 esemplari che potranno essere acquistati dallo store on-line di Nokia in diversi paesi, tra cui: Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Italia e Finlandia.

A differenza del Nokia XR21 non in edizione limitata, il nuovo dispositivo arriverà a casa con un certificato di autenticità che attesta, appunto, l’esclusività del prodotto. Il prezzo suggerito è di 699 euro, non proprio accessibile, ma considerando la tiratura limitata potrebbe essere giustificabile soprattutto per collezionisti e appassionati.

Prossimamente lo smartphone tornerà sul mercato anche in un’edizione “normale” (prodotta sempre in Europa) che, probabilmente, avrà lo stesso costo della prima versione del dispositivo: 649 euro.