Non è un paese per single, annunciato il cast del nuovo film

Fonte foto: Prime Video

Matilde Gioli e Cristiano Caccamo saranno i protagonisti della commedia romantica Non è un paese per single, basato sull’omonimo bestseller di Felicia Kingsley. L’autrice già tradotta in diciannove Paesi ha pubblicato numerosi romanzi con la casa editrice Newton Compton, tra cui Matrimonio di convenienza, Una Cenerentola a Manhattan, Due cuori in affitto e La verità è che non ti odio abbastanza. Autrice dell’anno ai TikTok Book Awards 2024, ha venduto oltre tre milioni di copie in Italia. Non è un paese per single è stato pubblicato nel 2022 e presto diventerà un film Original di Prime Video.

Il cast di Non è un paese per single

In questi giorni Prime Video ha annunciato il cast della commedia romantica Non è un paese per single, le cui riprese sono attualmente in corso.

Oltre ai già citati Gioli e Caccamo nei panni dei protagonisti (lei nota per il suo ruolo in Doc – Nelle tue mani; lui visto di recente in LOL 3 e Sono Lillo), nel cast del nuovo film ci sono anche Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, Marco Cocci e Bebo Storti.

Il cast appena annunciato e Kinglsey compaiono in un selfie recentemente pubblicato online:

.@PrimeVideoIT annuncia il cast del nuovo film Original italiano Non è un paese per single dal bestseller di Felicia Kingsley. Protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, con Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, Marco Cocci e Bebo Storti pic.twitter.com/tINAwPhTr5 — Musica e Tv 2.0 (@MusicTvOfficial) November 28, 2024

Co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film – Lucisano Media Group, il film diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti.

Felicia Kingsley: età e cosa fa

Felicia Kingsley è lo pseudonimo di Serena Artioli. L’autrice, classe 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetta. Il suo esordio letterario risale al 2017, da lì è seguito un grande successo internazionale.

La trama: di cosa parla Non è un paese per single

Non è un paese per single è ambientato in una tranquilla cittadina toscana, Belvedere in Chianti, in cui tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella. L’unica eccezione è la protagonista Elisa (interpretata da Matilde Gioli), una mamma single che gestisce la tenuta Le Giuggiole.

Quando torna in paese Michele (alias Cristiano Caccamo), un amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, Elisa si accorge di provare sentimenti che credeva persi per sempre e la sua vita sarà presto sconvolta da questa piacevole novità.

Quando esce Non è un paese per single

Le riprese di Non è un paese per single si stanno svolgendo in Toscana. L’uscita del film su Prime Video è prevista nel 2025, ma al momento non sono state fornite informazioni più precise.