Lenovo IdeaPad Flex 5, con gli sconti Amazon il notebook 2 in 1 costa ancora meno

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 un notebook 2 in 1 da utilizzare principalmente per lo studio e la produttività.

Sul mercato dei notebook stanno prendendo sempre più piede i convertibili, quei dispositivi che tramite delle speciali cerniere possono essere ruotati a 360° diventando dei veri e propri tablet, ma con schermi più generosi e prestazioni da laptop.

Visto questo "doppio funzionamento", sono molto apprezzati da quegli utenti che, specialmente per il lavoro o lo studio, hanno bisogno anche di uno schermo touch da utilizzare, ad esempio, per prendere appunti tramite una penna smart.

Tra i prodotti più interessanti sul mercato c’è il Lenovo IdeaPad Flex 5, un notebook 2 in 1 con una buona scheda tecnica pronta a soddisfare qualsiasi esigenza. Grazie alle offerte Amazon il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 600 euro, rappresentando un’ottima occasione per chi vuole comprare un nuovo PC e sta aspettando solo il momento giusto.

Lenovo IdeaPad Flex 5: scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un notebook 2 in 1 con un display touch IPS LCD da 14 pollici, con risoluzione è FHD+ (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore scelto da Lenovo è un AMD Ryzen 3 7330U affiancato da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda grafica è prodotta sempre da AMD ed è integrata nel processore. Naturalmente si pala di un prodotto entry level, da utilizzare principalmente per la produttività e le operazioni quotidiane ma che non adatta per quelle applicazioni più avide di risorse, come il gaming ad esempio, oppure la grafica digitale.

Tra le opzioni di connettività ci sono due porte USB-A 3.1, una porta USB-C, l’ingresso HDMI, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Sul fronte delle connessioni wireless ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2.

Trovano posto su questo notebook anche una webcam da 720P e un comparto audio con due altoparlanti da 2 W certificati Dolby Atmos.

L’autonomia, stando a quanto dichiarato da Lenovo, si aggira intorno alle 12 ore, naturalmente senza esagerare con un utilizzo troppo intensivo. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home in modalità S, una particolare impostazione che, per ragioni di sicurezza, consente di scaricare e installare programmi solamente dallo store di Microsoft.

Un "limite" facilmente aggirabile, con la possibilità di disattivare queste impostazioni in qualsiasi momento, seguendo le indicazioni sul sito ufficiale dell’azienda di Redmond.

Lenovo IdeaPad Flex 5: l’offerta Amazon

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un notebook convertibile dalle buone potenzialità, ottimo per chi deve acquistare un device per la produttività e lo studio e, in più, vorrebbe anche avere a disposizione uno schermo touch e la possibilità di utilizzare il device a mo’ di tablet anche con l’apposita Smart Pen (da acquistare separatamente).

Il prezzo di listino è di 649 euro ma con l’offerta Amazon si scende fino a 569 euro (-12%, – 80 euro) lo sconto perfetto per portare a casa un nuovo PC pagandolo il giusto.

