Nothing Ear (2) ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo

Dopo tanta attesa e molti rumor, Carl Pei ha presentato le nuove cuffiette Nothing Ear (2) che, a fronte di una diffeenza estetica minima rispetto alle Ear (1), portano in dote una maggiore qualità e una maturità del software assente nel modello precedente. Nothing conferma dunque la sua idea iniziale: posizionarsi nel mercato premium e giocarsela con i grandi, con gli stessi prezzi dei grandi.

Nothing Ear (2) – Auricolari in-ear – Con ANC

Nothing Ear (2): caratteristiche tecniche

Le Nothing Ear (2) sono auricolari in ear con il gommino in silicone che chiude l’orecchio, isolandolo dall’esterno. Hanno driver da 11,6 millimetri, sono compatibili con il codec LDHC 5.0 e certificati Hi-Res audio, con una qualità fino a 24 bit/192 kHz e con la capacità di riprodurre stream audio fino a 1 Mbps.

Con la funzione Dual Connection è possibile collegare gli auricolari Nothing Ear (2) a due dispositivi contemporaneamente e quindi passare dall’uno all’altro senza perdere il segnale e senza dover agire sull’app di controllo.

Le Nothing Ear (2) possono essere calibrate per creare un profilo personalizzato dall’app Nothing X. Dopo aver effettuato un test uditivo da smartphone, il software imposta un profilo di ascolto personalizzato in base alla tipologia di udito dell’utente, alzando e abbassando le frequenze riprodotte in base a quanto bene (o male) riesce ad ascoltarle.

Migliora, rispetto alle Ear (1) la cancellazione attiva del rumore (ANC), che ora riesce a sottrarre fino a 40 db. L’ANC può essere impostata su tre livelli: personalizzata, adattiva (cioè automatica) o in modalità trasparenza per ascoltare cosa accade intorno senza togliersi le cuffiette.

I comandi touch presenti su Ear (1) sono stati sostituiti dai comandi a pressione sulle astine, cosa che a non tutti piacerà.

Ogni auricolare ha una batteria da 33 mAh, mentre la custodia ha una batteria da 485 mAh, e l’autonomia complessiva è di 36 ore con ANC disattivato (6 ore e mezza per i soli auricolari). Con ANC attivato, l’autonomia scende a 22 ore e mezza con custodia e a 4 ore per le sole cuffiette. La ricarica rapida di 10 minuti porta circa due ore aggiuntive di ascolto con ANC disattivato.

Chiude la scheda tecnica la certificazione IP55 che assicura una buona resistenza polvere e a gocce d’acqua e sudore.

Nothing Ear (2): disponibilità e prezzo

Le cuffie Nothing Ear (2) sono già disponibili anche in Italia, ma al momento in preordine anche su Amazon con consegna dal 31 marzo in poi. Il prezzo delle Nothing Ear (2) è di 149 euro, esattamente come il modello precedente (dopo l’aumento di prezzo).

