Nothing Ear (open) ufficiali: scheda tecnica e prezzo

Nothing ha presentato ufficialmente le Nothing Ear (open), le prime cuffiette con design open dell’azienda londinese. In arrivo anche in Italia dal primo ottobre

Fonte foto: Nothing

Dopo tanta attesa e tantissime indiscrezioni Nothing ha presentato ufficialmente le Ear (open) le nuove cuffiette OWS (Open Wearable Stereo) dell’azienda di Carl Pei.

Si tratta ovviamente del primo prodotto di questo genere del marchio londinese, che utilizza appunto un design open che, grazie all’archetto posteriore, riesce a posizionare il trasduttore davanti al condotto uditivo con la promessa di una buona resa sonora, un grande comfort e la possibilità di mantenere comunque la percezione dell’ambiente circostante e senza, dunque, isolarsi completamente.

Nothing Ear (open): scheda tecnica

Come appena detto queste nuove Nothing Ear (open) combinano la tecnologia Open Sound di Nothing, che permette all’utente di percepire ciò che lo circonda, a quella Sound Seal System che sfruttando i diffusori direzionali riesce a ridurre la dispersione sonora sia per la riproduzione dei contenuti musicali che per le chiamate.

Le cuffiette hanno driver dinamici da 14,2 mm, con il diaframma rivestito in titanio che, oltre a garantire una buona leggerezza e una grande robustezza, contribuisce anche a migliorare la resa sonora soprattutto delle frequenze alte. Inoltre, vista anche la forma particolarissima di questo diaframma si riduce anche la distorsione e si migliora la riproduzione delle basse frequenze su cui interviene anche l’algoritmo Bass Enhance.

Oltretutto il driver ha un design definito “stepped” sviluppato per avvicinare il suono il più possibile all’orecchio, garantendo una buona qualità audio e, al contempo, un grande comfort che non sempre viene garantito dai prodotti in-ear con il gommino che deve essere infilato nel canale uditivo.

Sempre restando sui driver, Nothing è riuscita a sviluppare un componente circa il 30% più leggero rispetto a un classico auricolare, questo alleggerisce l’auricolare (che pesa appena 8,1 grammi), migliora ulteriormente il comfort ed enfatizza le frequenze medie.

Per le chiamate entra in gioco la tecnologia Clear Voice che, grazie ai sofisticati algoritmi AI sviluppati da Nothing, è in grado di abbattere il rumore ambientale e amplificare la voce del parlante. Interessante sottolineare che l’algoritmo è stato addestrato su più di 28 milioni di scenari di rumore differenti ed è in grado di adattarsi efficacemente a qualsiasi condizione ambientale.

Collegando gli auricolari all’applicazione ufficiale Nothing X tramite Bluetooth 5.3 LE e possibile gestire le funzionalità degli auricolari e utilizzare ChatGPT che, come già visto su altri modelli dell’azienda di Carl Pei, funge un po’ da assistente vocale. Oltretutto le cuffiette possono essere connesse a due fonti contemporaneamente e sono compatibili con Microsoft Swift Pair e Google Fast Pair. In più, grazie alla modalità Low Lag il dispositivo può essere utilizzato anche per il gaming.

Per quanto riguarda l’autonomia dichiarata, ci si attesta intorno alle 8 ore di riproduzione con una singola carica, che sale fino a 30 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una ricarica di appena 10 minuti di possono guadagnare fino a 2 ore di riproduzione in più.

Merita una menzione a parte il design di queste cuffiette: sottile e trasparente (in pieno stile Nothing) con una forma particolarissima che, oltre ad essere molto elegante, garantisce anche un maggior comfort e grazie a un sistema di bilanciamento a tre punti questi auricolari sono in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi orecchio e di restare saldi anche durante l’attività sportiva.

Infine, i soli auricolari sono certificati IP54 e sono dunque resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Nothing Ear (open): disponibilità e prezzo

I nuovi Nothing Ear (open) saranno disponibili anche in Italia dal 1° ottobre con i preordini che sono già aperti sul sito ufficiale. Il prezzo suggerito è di 149 euro.