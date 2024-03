Nothing Phone (1) è uno smartphone di fascia media, caratterizzato da una scheda tecnica di buon livello e un design che non passa inosservato.

Fonte foto: Nothing

Tra i molti device di fascia intermedia in commercio, troviamo il Nothing Phone (1) il primo prodotto realizzato da Carl Pei col marchio Nothing, arrivato sul mercato con l’intento di distinguersi dalla massa, soprattutto per il suo innovativo design che non passa inosservato grazie all’originalissimo sistema di LED integrati nella scocca.

Oltre al bel design, il telefono ha tutte le specifiche tecniche di un buon mediogamma, come un buon chip e due fotocamere entrambe di buona qualità che permettono di scattare belle foto in quasi tutte le condizioni di luce.

Se a tutto ciò aggiungiamo anche gli sconti di Amazon, che ci permettono di acquistare il Nothing Phone (1) a meno di 400 euro, otteniamo un’offerta veramente interessante per chi cerca un telefono di fascia media.

Nothing Phone (1) – Qualcomm Snapdragon 778G Plus – Versione 8/256 GB

Nothing Phone (1): scheda tecnica

Per il suo Phone (1), Nothing ha optato per uno schermo OLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Sullo schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5, ottimo per proteggere il device da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G+, affiancato, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere posteriori: una principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e una ultra-grandangolare sempre da 50 MP. Sono entrambi sensori realmente utilizzabili per scattare foto di buona qualità, non ci sono su questo telefono una terza o una quarta fotocamera da pochissimi megapixel, totalmente inutili nell’uso reale. La fotocamera frontale è anch’essa buona, da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, Il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica via cavo da 33 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa è da 5 W. Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia proprietaria Nothing OS. Il telefono ha già ricevuto l’aggiornamento ad Android 14.

Merita una menzione a parte l’interfaccia Glyph, il sistema di luci LED posizionato nella parte posteriore dello smartphone, che ha lo scopo di trasformare le notifiche in arrivo in segnali luminosi, completamente personalizzabili.

Infine, il device è certificato IP53, ed è dunque resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Nothing Phone (1): l’offerta Amazon

Il Nothing Phone (1) è un device di fascia intermedia che spicca sicuramente per una scheda tecnica equilibrata e un design molto particolare.

A fare la differenza è sicuramente il buon comparto fotografico che in un prodotto in questa categoria di prezzo non è certamente una cosa da dare per scontata. Oltre a questo, pur non avendo ripercussioni sulle performance, sono più che degni di nota il sistema Glyph e il design trasparente, che rappresentano un vero tocco di classe e rendono unico questo smartphone.

Per portare a casa il Nothing Phone (1) servono di 529 euro ma, grazie alle ottime offerte su Amazon il prezzo scende a 398,89 euro (-25%, -130,11 euro), uno sconto da non trascurare che potrebbe fare la gioia di molti.

