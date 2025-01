Nothing Phone (3a) arriva il 4 marzo: cosa ne sappiamo

Nothing ha anticipato il lancio dei suoi nuovi smartphone per il 4 marzo: ecco cosa sappiamo sul nuovo Nothing Phone (3a)

Fonte foto: Nothing

Nothing ha anticipato un nuovo evento di lancio: con un teaser pubblicato su X, infatti, il brand ha confermato che il prossimo 4 marzo si svolgerà un evento di presentazione di nuovi prodotti. Il teaser, inoltre, anticipa il debutto di uno smartphone con un teleobiettivo (una novità assoluta per Nothing).

Nel breve video pubblicato, infatti, viene effettuato uno zoom sul protagonista Carl Pei, fondatore e numero uno del brand. Le ultime indiscrezioni confermano che l’evento di lancio anticipato da Nothing avrà due protagonisti: l’azienda si prepara a svelare il Nothing Phone (3) oltre che il nuovo mid-range Nothing Phone (3a).

È proprio il nuovo mid-range l’argomento del giorno. Sul modello, infatti, ci sono diverse indiscrezioni che anticipano quelle che saranno le specifiche tecniche del dispositivo, destinato a rimpiazzare il Phone (2a) e la sua variante Plus (in foto). Sulle specifiche del Phone (3), invece, le indiscrezioni sono poche ma è stata anticipata la possibile presenza del chip MediaTek Dimensity 9400 che permetterebbe a Nothing di sfidare i top di gamma disponibili oggi sul mercato.

Nothing Phone (3a): come sarà

Le ultime indiscrezioni di queste ore anticipano quella che sarà la scheda tecnica del nuovo Nothing Phone (3a) che, in termini di design, potrebbe essere molto simile al Phone (2a). Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 affiancato da varie combinazioni di RAM e storage (probabilmente si partirà da 8 GB di RAM e 256 GB di storage).

Tra le specifiche troveremo anche un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre a una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida di 45 W, e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel oltre che un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Quando arrivano i nuovi smartphone Nothing

Nothing ha anticipato la data di presentazione dei nuovi smartphone che saranno svelati il 4 marzo. La data in questione coincide con il Mobile World Congress di Barcellona (in programma tra il 3 e il 6 marzo). Considerando che il brand è di base in Europa (l’azienda ha sede a Londra) e l’importanza del MWC per il settore tech, la scelta di presentare i nuovi Phone in occasione dell’evento appare logica.

Per quanto riguarda la data di uscita, invece, i nuovi smartphone di Nothing dovrebbero essere disponibili nel corso del mese di marzo. Quasi sicuramente, entrambi i dispositivi arriveranno sul mercato, da subito, anche in Italia.