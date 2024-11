Drop 2 è la nuova linea di abbigliamento svelata da Nothing e composta da quattro diversi capi pronti a debuttare sul mercato in serie limitata

Fonte foto: Nothing / X

Nothing continua a rafforzare la sua gamma di prodotti. Questa volta, però, le novità non riguardano il settore degli smartphone, dove di recente è arrivata una versione speciale del Phone (2a), o quello dei wearable, dove il brand ha lanciato diversi prodotti come le recenti Ear e Ear (a).

L’azienda con base a Londra, infatti, ha annunciato il lancio di Drop 2, una nuova linea di abbigliamento creata in collaborazione con Teenage Engineering e che punta a bissare il successo della linea Drop 1 svelata lo scorso anno, andando ad ampliare il raggio d’azione di Nothing anche al di fuori del settore tech, per rafforzare la sua immagine e attirare nuovi potenziali clienti.

Nothing lancia la linea di abbigliamento Drop 2

La nuova linea di abbigliamento Drop 2 appena svelata da Nothing punta a conquistare gli utenti (e non solo chi ha acquistato in passato prodotti Nothing) grazie a “capi senza tempo e di qualità” pensati per garantire “comfort e versatilità“. Esattamente come avvenuto per la linea Drop 1, si tratta, principalmente, di prodotti pensati per l’uso quotidiano, per l’allenamento e il tempo libero.

Drop 2 si compone di quattro differenti prodotti. Il primo è la felpa con cappuccio Heavy, disponibile in Blu. Ci sono poi la giacca da tuta Ripstop e i pantaloni da tuta Ripstop, entrambi proposti con una colorazione Argento. A completare la linea c’è, infine, la salopette Ripstop, proposta nell’unica versione con colorazione nera.

Nothing Drop 2: prezzi e disponibilità

La nuova linea di abbigliamento Drop 2 sarà disponibile a partire da 21 di novembre. L’azienda ha evidenziato che ci saranno solo quantità limitate dei quattro capi di abbigliamento che compongono la collezione e, quindi, i fan del brand dovranno completare l’acquisto in tempi rapidi.

I prodotti della linea Drop 2 saranno acquistabili tramite il sito nothing.tech oltre che tramite lo store specializzatogoodhoodstore.com. Per chi si trova a Londra, invece, ci sarà la possibilità di acquistare i capi Drop 2 anche recandosi presso il negozio Nothing Store, situato a Soho.

Per quanto riguarda i prezzi (relativi al mercato italiano), la felpa con cappuccio Heavy potrà essere acquistata con un prezzo di 100 euro. La giacca da tuta Ristop sarà disponibile con un prezzo di 110 euro mentre i pantaloni da tuta costeranno 100 euro.

A completare la linea Drop 2 c’è la salopette Ripstop che è anche il prodotto più costoso di tutta la collezione. Per acquistare la salopette, infatti, servono 150 euro.