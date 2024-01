Novità e anticipazioni su Cobra Kai 6

Fonte foto: Netflix

«È fantastico essere di nuovo sul set con la famiglia Cobra Kai questa settimana. Ci sono stati così tanti abbracci e risate. Ci siamo subito sentiti come se stessimo girando scene destinate a diventare dei futuri classici». Così Jon Hurwitz, tra i creatori di Cobra Kai, ha annunciato su X (ex Twitter) che le riprese della sesta e ultima stagione sono ufficialmente cominciate. I nuovi episodi usciranno prossimamente su Netflix e promettono di essere ricchi di sorprese e azione.

Cosa sappiamo di Cobra Kai 6

Sempre su X, Hurwitz, rispondendo a un utente, ha rivelato che nella nuova stagione di Cobra Kai sarà presente almeno un’altra star del franchise di Karate Kid fino a questo momento non ancora apparsa nella serie.

L’anticipazione è arrivata dopo che un fan ha pubblicato su X un’immagine di Karate Kid 4 con Hilary Swank, il maestro Miyagi e un falco, chiedendo appunto se ci sarebbero state nuove aggiunte celebri nel cast della stagione 6. «Non posso promettere il falco o eventuali vincitori dell’Oscar in questa foto – non darò mai potenziali spoiler – ma state certi che avremo almeno un personaggio dei film di Karate Kid che non è ancora apparso in Cobra Kai», ha risposto Hurwitz.

A dispetto di queste parole, che sembrano escludere la possibilità, alcuni fan sperano che a tornare nella sesta stagione sia proprio Hilary Swank. Nel 2022 Hurwitz di lei aveva detto: «Pensiamo che sia un’attrice fenomenale e amiamo il suo personaggio in questo franchise (…) Non possiamo dire se tornerà, non possiamo dire come tornerà se dovesse tornare».

Quando esce Cobra Kai 6

Non ci sono ancora informazioni precise in merito alla data di uscita di Cobra Kai 6 su Netflix, che vedrà ancora protagonisti Ralph Macchio e William Zabka nei ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Tenendo conto che le riprese sono appena iniziate, però, l’uscita dei nuovi episodi potrebbe avvenire tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Cobra Kai e Karate Kid: i progetti in corso

Anche se Cobra Kai si concluderà con la sesta stagione, il franchise di Karate Kid non smette di crescere. I creatori della serie non hanno mai fatto segreto della possibilità e della volontà di realizzare degli spin-off: «Il Miyagiverse non è mai stato così forte. Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi in futuro perché, come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai».

Inoltre, Ralph Macchio e Jackie Chan sono coinvolti in un nuovo film che dovrebbe proseguire la storia del reboot The Karate Kid – La leggenda continua, raccontando a quanto pare le vicende di un adolescente cinese che trova nello studio delle arti marziali un modo per rimettere ordine nella propria vita. Hurwitz su X ha fatto sapere che i creatori di Cobra Kai non sono ufficialmente coinvolti nella produzione di questo nuovo film, ma la appoggiano completamente.