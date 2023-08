Fonte foto: Paolo De Gasperis/ Shutterstock.com

NOW, la piattaforma di streaming di Sky, ha annunciato un completo rinnovamento della sua offerta. A partire dal prossimo 28 di settembre, infatti, il servizio registrerà l’introduzione di un nuovo piano base con pubblicità, anche per i contenuti on demand. Per gli utenti ci sarà la possibilità di attivare l’opzione Premium che, oltre a eliminare la pubblicità, garantirà l’uso di due dispositivi in contemporanea, anche per i contenuti del Pass Sport.

Pubblicità e opzione Premium: le novità di NOW

Dal prossimo 28 di settembre, quindi, NOW cambia la sua offerta. I piani Entertainment e Cinema diventano più economici, con un costo di 8,99 euro al mese ciascuno e con possibilità di attivare il bundle Cinema + Entertainment al costo di 11,98 euro al mese. Resta confermato, invece, il costo del pass Sport, pari a 14,99 euro al mese.

L’aggiornamento del listino si traduce nell’introduzione della pubblicità nei contenuti on demand, oltre che nei canali live di Sky accessibili in streaming per tutti gli utenti NOW. Si tratta di una soluzione analoga a quella già introdotta da Netflix, con il piano Base con pubblicità, e annunciata da Disney+ per i prossimi mesi.

La pubblicità potrà essere eliminata attivando l’opzione Premium, dal costo di 5 euro al mese, oltre al costo dei Pass attivati. Con l’opzione in questione si accedono a diversi vantaggi che vanno ad affiancarsi all’eliminazione della pubblicità dai contenuti on demand della piattaforma.

In particolare, tale opzione permette la possibilità di accedere a NOW da due dispositivi in contemporanea, anche per i contenuti del pass Sport. In più viene introdotto l’audio immersivo con Dolby Digital 5.1. Questa funzione non sarà disponibile, almeno nella prima fase di lancio, su tutti i dispositivi.

L’audio immersivo, infatti, non sarà utilizzabile su Browser web, Android Mobile, iOS Mobile, Chromecast Gen 2, LG 2017 e precedenti, Samsung 2016 e precedenti, Vodafone TV Box Gen 1 e Gen 2. Un futuro aggiornamento del servizio, però, potrebbe estendere la funzionalità.

Come cambia NOW per i già clienti

Per chi ha già un abbonamento attivo con NOW, per il momento, non ci sono modifiche in negativo. I prezzi dei pass attivati dai già clienti non cambieranno. In più, gli utenti NOW potranno attivare l’opzione Premium gratuitamente, in modo da eliminare la pubblicità e accedere alla doppia utenza su tutti i contenuti.

L’opzione Premium, però, resterà gratuita soltanto fino a quando non si effettueranno modifiche all’abbonamento. La disattivazione anche di un solo pass attivo attualmente, infatti, comporterà la perdita del vantaggio e il passaggio all’opzione a pagamento.

Facciamo un esempio: un utente che oggi ha attivato tutti e tre i pass di NOW (Cinema, Entertainment e Sport) non registrerà modifiche ai costi e potrà accedere ai vantaggi dell’opzione Premium gratuitamente. Disattivando Sport, però, l’opzione diventerà a pagamento, con un aumento del costo complessivo dell’abbonamento.