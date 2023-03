Nubia presenta ufficialmente il primo tablet 3D

Nubia, brand specializzato nel mercato del gaming e facente parte del gruppo cinese ZTE, ha svelato al Mobile World Congress in corso a Barcellona il suo Nubia 3D Pad, che come si intuisce dal nome è il primo tablet in commercio in grado di visualizzare contenuti 3D senza indossare alcun tipo di occhiali. Lo fa con un mix di tecnologie video e intelligenza artificiale, che ingannano in modo accurato il cervello di chi guarda questo particolarissimo tablet.

Tablet 3D senza occhiali? Ecco come

Sicuramente vi starete chiedendo come è possibile che display piatto possa generare contenuti in 3D. Per fare questo ZTE per il Nubia Pad 3D di ZTE si è affidata alle tecnologie e all’ecosistema applicativo di Leia.

Il cuore di questo 3D senza occhiali è nelle tecnologie applicate allo schermo. Il dispositivo incorpora il sistema 3D Lightfield sviluppato da Leia, che in pratica inserisce uno strato DLB (Diffractive Lightfield Backlighting) all’interno del pannello LCD IPS dello schermo. Questo strato è quello che causa l’effetto 3D, che viene mantenuto anche se l’utente muove il tablet (fino a otto angoli di visione).

I contenuti 3D vengono mostrati in diversi modi. La maggior parte di questi arrivano da Leia, che dispone di uno store dove sono presenti più 50 giochi 3D prodotti da importanti aziende del settore. Ci sono anche contenuti 3D per il mondo "educational", un’app che permette di chattare in 3D, e così via.

Altra possibilità, e forse quella più stupefacente, è offerta dal sistema integrato che grazie a una rete neurale e a una serie algoritmi studiati e creati appositamente, permette di convertire qualsisi contenuto 2D in 3D, compresi i giochi e i film in streaming.

Infine immagini e video 3D possono essere generati direttamente dall’utente. Il tablet infatti dispone di quattro fotocamere (due anteriori e due posteriori) che sono in grado di registrare una vista 3D. La doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel si occupa degli scatti e della registrazione dei video, mentre il duo di fotocamere anteriori può essere utilizzato anche per effettuare videochiamate 3D.

Nubia Pad 3D, caratteristiche tecniche

Schermo 3D a parte, il Nubia Pad 3D è comunque un buon tablet: ha pannello IPS da 12,4 pollici con una risoluzione 2,5K (2.560×1.600 pixel) e refresh rate a 120 Hz e una visualizzazione dei contenuti nel formato 16:10.

Sotto la scocca c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Nubia non specifica la dotazione di RAM e spazio di archiviazione, ma sappiamo che quest’ultimo è di tipo UFS 3.1 mentre la RAM è di tipo LPDDR5. È presente anche uno slot per microSD fino a 1 TB. L’autonomia è garantita da una batteria è da 9.070 mAh con ricarica via cavo che raggiunge i 33 W. La parte audio è affidata a quattro altoparlanti compatibili Dolby Atmos.

Disponibilità e prezzo

ZTE non ha rivelato il prezzo del suo Nubia Pad 3D, ma viste le raffinate tecnologie utilizzate potrebbe tranquillamente arrivare a 1.000 euro. Quello che la casa cinese ha confermato è che sarà disponibile per la prevendita a marzo, è il fatto che sia presente sul sito italiano di Nubia lascia presagire che il tablet verrò forse venduto anche nel nostro Paese.