Nubia Z40 Pro, il top di gamma secondo ZTE

Poco noto al grande pubblico, ma molto amato dagli intenditori di smartphone cinesi per i suoi dispositivi dall’ottimo rapporto prezzo-caratteristiche, il brand Nubia (gruppo ZTE) ha appena annunciato il suo top di gamma 2022: è Nubia Z40 Pro ha molte caratteristiche tecniche assolutamente sufficienti per competere con smartphone ben più blasonati.

Basato sul chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da tutto l’hardware necessario per offrire le massime prestazioni, Nubia Z40 Pro sarà in grado di soddisfare gli utenti più esigenti, gamer compresi grazie ad un evoluto sistema di dissipazione del calore a liquido. Esteticamente simile al precedente Z30 Pro dell’anno scorso, conferma il design squadrato e allungato, ma cambia il modulo fotografico e aggiunge anche la ricarica magnetica a 15 Watt, ancora mai vista su un dispositivo Android. Disponibile a brevissimo in Cina, potrebbe arrivare anche in Europa in un secondo momento da canali commerciali alternativi.

Nubia Z40 Pro: caratteristiche tecniche

Nubia Z40 Pro si basa su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il chip al momento più potente del gigante americano, affiancato da tre tagli diversi di memoria RAM: 8, 12 o 16 GB. Lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 1 TB, ma parte da 128 GB.

Il display è uno schermo curvo AMOLED da 6,67 pollici, Full HD+ (2.400×1.080 pixel), con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e con lettore di impronte integrato. La fotocamera frontale, da 16 MP, è integrata nel foro del display mentre quelle posteriori sono posizionate in un grosso e ben visibile modulo sporgente.

Si tratta di un sensore principale da 64 MP stabilizzato otticamente (OIS), di un untrawide (da 116 gradi) da 50 MP, di uno zoom periscopico 9X da 8 MP. Sulla carta si tratta di una ottima configurazione, grazie al principale con OIS che è tra l’altro un Sony IMX787, sensore recentissimo e al momento usato solo da questo Nubia.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W cablata e ricarica wireless magnetica da 15 W (a richiesta).

Nubia Z40 Pro: disponibilità e prezzo

Il Nubia Z40 Pro sarà disponibile in Cina in preordine dal 2 marzo. Il prezzo della versione base 8/128 GB è di 3.399 yuan (circa 481 euro). La versione con ricarica magnetica e 12/256 GB) costa 4.299 yuan (circa 609 euro). C’è poi una versione speciale dedicata all’anime giapponese Outcast, con 12/256 GB, che costa 4.699 yuan (circa 665 euro). Tutte le versioni sono dotate di MyOs 12, basato su Android 12.

Non sono state comunicate le date ufficiali di distribuzione in Europa e nel resto del mondo. I prezzi potrebbero subire variazioni sulla base della tassazione e dei costi di logistica.