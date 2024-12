Nuova Apple TV in arrivo? Secondo questi rumor sì

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo alcune indiscrezioni condivise da Bloomberg Apple sta per lanciare dei nuovi dispositivi per lo streaming e l’home entertainment in arrivo nel 2025

Fonte foto: Ivan Marc / Shutterstock.com

Stando ad alcune indiscrezioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo anno Apple avrebbe in programma di aggiornare i propri dispositivi per lo streaming, portando sul mercato di una versione aggiornata dell’Apple TV- Box. Secondo Gurman, però, la vera novità sarà un’altra e l’azienda di Cupertino dovrebbe essere al lavoro anche sul suo primo televisore smart.

Cosa sappiamo dei nuovi prodotti di Apple

In base ai rumor di qualche mese fa, il colosso della tecnologia aveva in programma un importante aggiornamento per l’Apple TV-Box previsto per la prima metà del 2024. Come evidente l’indiscrezione non si è rivelata fondata e, a oggi, non è ancora arrivato in commercio nulla del genere.

Per Bloomberg, però, il progetto non è stato accantonato ma non sarebbe così imminente come si credeva e, probabilmente, per vedere questo nuovo dispositivo bisognerà attendere il 2025 inoltrato.

Secondo quanto riportato 9to5mac, l’update in questione dovrebbe portare a bordo del TV-Box dell’azienda di Cupertino un nuovo processore non meglio specificato, che tuttavia dovrebbe essere notevolmente più potente del chip A15, presente sull’attuale modello.

Oltre a questo, sembra anche che Apple abbia in mente di rivedere il prezzo del suo device che dovrebbe essere “notevolmente più basso” e, forse, scendere addirittura sotto la soglia dei 100 dollari; un bel cambiamento rispetto alle versioni in commercio che, negli USA, costano dai 129 ai 149 dollari.

La seconda indiscrezione, come già accennato, è l’arrivo di un televisore a marchio Apple, un’ipotesi che il colosso della tecnologia starebbe valutando da diverso tempo e che andrebbe a inserirsi in una nuova strategia commerciale orientata verso i prodotti per la smart home.

Se le voci si rivelassero fondate, potrebbero fare la gioia della nutrita fan base della celebre mela anche se, a onor del vero, informazioni del genere circolano sul web da più di un decennio, senza però portare mai a un prodotto concreto.

Pur non essendo ancora disponibili le specifiche tecniche ufficiali, da quello che si legge su 9to5mac, pare che su questo televisore hardware e software giocheranno un ruolo fondamentale. Non si esclude dunque che il device possa essere una sorta di “computer” con tutte le funzioni più note di Apple.

La differenza rispetto ai prodotti attualmente sul mercato potrebbe essere la totale indipendenza di questa smart TV che potrebbe consentire, ad esempio, di utilizzare FaceTime (arrivato di recente sui TV Box dell’azienda di Cupertino grazie a tvOS 17) senza il bisogno di sfruttare la fotocamera di un iPhone o di un iPad collegati al televisore.

Quando arrivano i nuovi prodotti Apple

Come già anticipato, sembra che nella strategia commerciale di Apple ci sia la volontà di focalizzare le proprie attenzioni sui device per la smart home, con una recente indiscrezione che ha fissato a marzo 2025, l’arrivo di uno Smart Home Command Center che, sul modello degli smart display di Amazon, dovrebbe consentire agli utenti di gestire la propria casa intelligente da un unico hub.

Il nuovo TV-Box e la prima smart TV dell’azienda di Cupertino, dunque, potrebbero essere annunciate parallelamente a questo nuovo dispositivo, rappresentando il primo passo verso la creazione di un ecosistema proprietario di dispositivi smart.