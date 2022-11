Nuova gamma Vivo X90: ecco quando arriva

Vivo ha appena annunciato che la serie Vivo X90 sarà presentata il 22 novembre e che la nuova generazione di flagship dell’azienda sarà composta da tre modelli: Vivo X90, Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. Saranno tre smartphone di fascia altissima, decisamente premium e con alcune caratteristiche tecniche molto raffinate e interessanti, soprattutto nel comparto fotografico posteriore. Coraggiosa, infine, la scelta dei chip.

Gamma Vivo X90: come sarà

Una nuova fuga di notizie in arrivo da Pricebaba e Ishan Agarwal ha rivelato le configurazioni di memoria e le varianti di colore della gamma X90. Il rumor parla di un Vivo X90 che sarà disponibile in due versioni: la prima con 8 GB di RAM a cui saranno abbinati o 128 o 256 GB di memoria e la seconda, ancora più potente, con 12 GB di RAM e su 256 o 512 GB di memoria interna. Il modello base della nuova gamma X90 arriverà nei colori nero, blu e rosso.

Il modello X90 Pro, invece, sarà disponibile in tre versioni: con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, 12 GB di RAM e 256 GB di storage e 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Sarà proposto in due sole varianti di colore: nero e rosso.

Il top della nuova famiglia, il tanto atteso Vivo X90 Pro+, arriverà solo con 12 GB di RAM, ma anche in questo caso ci saranno due opzioni per lo spazio di archiviazione: 256 o 512 GB. Anche questo modello verrà proposto nei colori nero e rosso.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, le voci più attendibili dicono che Vivo X90 e X90 Pro integreranno il nuovo chip MediaTek Dimensity 9200, mentre il modello Pro+ ospiterà il SoC Snapdragon 8 Gen 2 che verrà ufficializzato domani.

A conferma di questo sul sito Geekbench è stato inserito in elenco un modello Vivo chiamato V2241A che si presume essere l’X90 o al massimo l’X90 Pro, perché appunto si basa sul SoC Dimensity 9200 affiancato da 12 GB di RAM.

Infine, per quanto riguarda il comparto fotografico, secondo quanto fatto sapere dal leaker @UniverseIce, il Vivo X90 Pro+ sarà "il nuovo re delle fotocamere", visto che dovrebbe integrare un sensore Sony IMX989 da 1 pollice con una risoluzione di 50 megapixel. Inoltre, è confermata la partnership, in questo campo, che lega il produttore cinese con Zeiss.

Gamma Vivo X90: quando arriva

Dopo il lancio che avverrà in Cina si prevede (o meglio si spera) che i nuovi smartphone della famiglia Vivo X90 raggiungeranno il mercato internazionale in seguito. Per i prezzi, almeno per il mercato cinese, ma che daranno un’idea di quelli per il resto del mondo, si saprà di più il prossimo 22 novembre.